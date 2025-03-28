CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Özgür Özel Mi?

ÖZGÜR ÖZEL’İN ZAMANLAMASI

Selvi, bugünkü köşe yazısında Özgür Özel’in zamanlamadaki ustalığına dikkat çekiyor. Selvi, “Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı kesinleşince Özgür Özel, adaylık için harekete geçecek. Sözcü Gazetesi’ne verdiği röportajda bu planın ipuçlarını verdi” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Özel’in, İmamoğlu’nun adaylığını son ana kadar zorlayacağını belirttiğini aktaran Selvi, asıl hedefin İmamoğlu’nun yerine geçmek olduğunu iddia etti.

MANSUR YAVAŞ FAKTÖRÜ

Selvi, yazısında Mansur Yavaş’ın adaylık sürecindeki durumuna da odaklanıyor. Yavaş’ın, Saraçhane’deki konuşmasında DEM Parti seçmeninden oy alamayacağına dair bir algının oluştuğunu ifade eden Selvi, bu durumun Özgür Özel’in elini güçlendirdiğini belirtiyor. Selvi’ye göre, Özel, genel başkanlık gücünü kullanarak Mansur Yavaş’ın adaylığını engellemeyi planlıyor.

CHP’DE YENİ DENGELER

Selvi, Özgür Özel’in bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu’nu tasfiye ederek genel başkanlık koltuğuna oturduğunu ve şimdi de İmamoğlu’nun yerine cumhurbaşkanı adayı olmayı hedeflediğini öne sürüyor. Selvi, bu stratejinin CHP içindeki dengeleri nasıl etkileyeceğinin önümüzdeki süreçte netleşeceğini ifade ediyor.