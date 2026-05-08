CHP Olağanüstü Toplantısı: Murat Albayrak Görevden Alındı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçişine dair açıklaması sonrasında CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nda olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildi.

TOPLANTIDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Bu olağanüstü toplantı sırasında Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı. Görevden alınan Albayrak’ın Burcu Köksal ile yakın ilişkiler içinde olduğu biliniyor.

KÖKSAL’IN KARARI NEYDİ?

Uzun bir süre sessiz kalan ve CHP’li yetkililerin telefonlarına yanıt vermediği iddia edilen Burcu Köksal, gazeteci Barış Yarkadaş’a verdiği demeçte AK Parti’ye katılacağını duyurmuştu. Köksal’ın, “Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır.” şeklindeki açıklaması dikkat çekmişti.

PROTESTOLAR YÜKSELDİ

Dün akşam CHP İl Başkanlığı ve belediye binası önünde bir araya gelen partililer, “Başkan yapma” sloganlarıyla durumu protesto etti. Parti yöneticileri, Burcu Köksal’a ulaşamadıklarını belirtirken, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, “Maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiş, maalesef direnememiştir. Direnen belediye başkanlarımız gibi o dirayeti gösterememiştir” şeklinde ifadelerde bulundu.