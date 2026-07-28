CHP Etkinliğiyle İlgili Soruşturma Başlatıldı

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CHP etkinliğinde kalabalık bir izleyici kitlesi yer alıyor
CHP'nin İstanbul'daki etkinliği, figüran iddialarıyla gündeme geldi ve tartışmalara yol açtı.
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CHP’nin 25 Temmuz’da İstanbul’da düzenlediği etkinlik tartışmalara yol açtı. Etkinliğe cast ajanslarından para karşılığı figüran getirildiği öne sürüldü. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin bu iddialara yanıt verdi.

KOMPLO İDDİALARINA PARTİDEN SERT TEPKİ

“Bize komplo kuruldu” diyen Tekin, sorumluların bulunacağını söyledi. CHP savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tekin, Şişli Gençlik Kolları Başkanı’na sorduklarını belirtti.

AJANS SAHİBİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Merss Production sahibi Ömer İne, törene destek verdiğini söyledi. İne, para almadığını ileri sürdü. CNN Türk yayınında konuşan İne, dostu Samet Özkaş’a destek olduğunu anlattı.

FİGÜRAN ÜCRETİ İDDİALARINA YANIT

İne, 950 TL’nin figüran ücreti olmadığını söyledi. Bu paranın yemek ve gönül alma parası olduğunu belirtti. “Hesaplarım incelensin” diyen İne, CHP’den para gelmediğini savundu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialarla ilgili soruşturma başlattı. Şikayet üzerine harekete geçen savcılık, araştırmaları sürdürüyor. Şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı açıklandı.

TEKİN'DEN ÇETE SÖZÜ

“Partililik gönüllülüğe dayalıdır” diyen Tekin, salon tahsisine dikkat çekti. Sarıyer Belediye başkanının linç edildiğini söyledi. “O çeteleri açıklayacağım” ifadesini kullandı. Tekin, şeytan üçgeni dediği yapıyı anlattı. Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü’nün siyasetçi satın aldığını iddia etti. Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut’u bu kapsamda saydı.

KILIÇDAROĞLU TÖRENE KATILMIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu, iki ay önce genel başkanlığa dönmüştü. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın törenine katıldı. Rauf Denktaş Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte figüran iddiası gündeme geldi. Tekin konuyu yargıya taşıyacağını açıklamıştı.

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