Okan Buruk’tan Transfer ve Yükleme Kampı Açıklamaları

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, son hazırlık maçında İtalya Serie A temsilcisi Venezia’ya 3-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Henüz hazır olmadıklarını dile getiren Buruk, kampın bir yükleme kampı olduğuna dikkat çekti. Bu maçların fiziksel gelişimlerini sağlayacağını ifade etti. Son iki maçta ne oyun ne de sonuç olarak isteneni veremediklerini söyledi. Milli takımdan dönen oyuncular için birinci haftada olduklarını belirtti. Oyuncuları aynı seviyeye getirmeye çalıştıklarını vurguladı. Lige hazırlanmak için uzun bir süre olduğunu ekledi. Kendileri için en ölçü olacak maçın 8 Ağustos’taki Villarreal karşılaşması olduğunu ifade etti. Fiziksel olarak daha hazır olacaklarını düşünüyor. Hazırlık kampını sakatlıksız kapatmanın en önemli şey olduğunu söyledi. Sonuçlara üzüldüğünü de dile getirdi.

JANKAT YILMAZ’IN PERFORMANSINI DEĞERLENDİRDİ

Okan Buruk, genç file bekçisi Jankat Yılmaz’ın performansına da değindi. Ümraniye maçında Jankat’ı kullandıklarını hatırlattı. Monza maçında ise Günay’ı oynattıklarını söyledi. Jankat’ın oyun içinde iyi işler yaptığını ve önemli kurtarışları olduğunu belirtti. Pasla çıkmayı denediklerini ifade etti. Jankat’ın genel performansından ve kurtarışlarından memnun olduğunu söyledi. Ona çok güvendiklerini ve iyi bir sezon geçirdiğini vurguladı.

YABANCI KURALI TRANSFERDE ZORLAYICI UNSUR

Yabancı kuralının transferde kendilerini zorlayan unsurlardan biri olduğunu ifade etti. Oyunculara dakikalar verdiklerini ve antrenmanda onları izlediklerini söyledi. Yabancı oyuncularda neler yapacaklarının belli olduğunu belirtti. Kafalarında düşündükleri şeyler olduğunu ekledi. Çok esneme şanslarının olmadığını vurguladı. Oyuncuların ağır antrenmanların üzerine maça çıktığını söyledi. Bu yüzden hazırlık maçlarındaki performansların yanıltıcı olabileceğini belirtti. Yüksek antrenman temposuyla birlikte maçlara çıktıklarını ifade etti. Tam istediklerini yapamayan oyuncular olduğunu da söyledi.

TRANSFER İÇİN SABIR VE BEKLEME SÜRECİ

Okan Buruk, en kısa sürede transferleri yapacaklarını belirtti. Oyuncuların motivasyonu ve birlikteliği için bu transferlerin önemli olduğunu söyledi. Nasıl bir transfer yapılacağının da önemine dikkat çekti. Beklemek zorunda kaldıkları oyuncular olabileceğini ifade etti. Elit oyuncu almak istemenin bazen zaman aldığını belirtti. Dünya futbolunda bonservis fiyatlarının yükseldiğini söyledi. Transfer yapacaklarını ve en kısa zamanda bunu yapmaya çalıştıklarını vurguladı. İyi oyuncuları kadroya katacaklarının altını çizdi. Eksik olduklarını bildiklerini ve baskının normal olduğunu ifade etti. Taraftarın şikayet etmesinin de normal olduğunu söyledi. Transferlerin ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi olacağını belirtti. Lig 14 Ağustos’ta başlıyor ve bu tarihten önce oyuncu katmanın önemine değindi. Transferlerle ilgili hiçbir şüphesi olmadığını söyledi. Başkanın iyi niyetine ve yapacağı transferlere güvendiğini ifade etti. Taraftarların başkana, yönetime ve kendilerine güvenmelerini istedi. İyi oyuncuyu beklemenin bazen süre aldığını belirtti. Dünya Kupası nedeniyle oyuncuların geç katıldığını hatırlattı. Kulüplerin oyuncularla ilgili kararlarının süre alabildiğini söyledi. Bu sürecin geçmesinden kimsenin mutlu olmadığını da ekledi.