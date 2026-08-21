Christian Metal Grubu Netflix’e Dava Açtı

Christian metal grubu Demon Hunter, Netflix’in animasyon dizisi “KPop Demon Hunters” nedeniyle marka ihlali ve haksız rekabet iddiasıyla dava açtı. Grubun kurumsal yapısı olan Hyde Lane, Netflix, Netflix Studios ve konser organizatörü AEG Presents aleyhine Salı günü dava dilekçesi verdi. Şovun başarısının grubun markasını gölgede bıraktığını öne süren ekip, Netflix’in 2027’de başlatacağını duyurduğu dünya turnesiyle işi daha da ileri taşıdığını savunuyor.

DAVANIN GEREKÇESİ VE MARKA ÇATIŞMASI

Kaliforniya Merkez Bölgesi Federal Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Demon Hunter’ın 2000’li yılların başında kurulduğu ve çeyrek asırdır kesintisiz albüm yayınladığı, turneye çıktığı ve geniş bir hayran kitlesine ürün sattığı belirtildi. Dilekçede, “Sanıklar, Hyde Lane’in DEMON HUNTER markası altında sunduğu ürün ve hizmetlerle neredeyse tamamen örtüşecek şekilde adım adım ilerledi” ifadesine yer verildi. Grubun endişelerinin, Netflix’in “KPop Demon Hunters” turnesini duyurmasının ardından arttığı ve şovun, grubun onlarca yıldır faaliyet gösterdiği canlı eğlence alanına girdiği kaydedildi.

Dilekçede ayrıca, “Netflix’in KPOP DEMON HUNTERS adını kullanmaya hakkı olmadığı gibi, aynı şekilde KPOP METALLICA, KPOP U2 veya KPOP BLACK SABBATH markaları altında bir kayıt sanatçısı, canlı turne ve ürün başlatma hakkı da yoktur” denildi.

KARIŞIKLIK İDDİALARI VE TALEPLER

Dava dosyasında müşteriler arasında yaşanan karışıklıklara ilişkin örnekler de sıralandı. Bir ebeveynin, Mayıs ayında New York Albany’deki Demon Hunter konseri için yaklaşık 500 dolar ödediği, ancak 5 ve 6 yaşındaki kızları için “KPop Demon Hunters” gösterisi bileti aldığını zannederek para iadesi istediği aktarıldı. Ayrıca bir televizyon yapımcısının Mart ayında Demon Hunter ile iletişime geçerek “KPop Demon Hunters” ile bağlantılı bir şarkı yazarıyla röportaj talep ettiği belirtildi.

Demon Hunter, mahkemeden sanıkların “KPop Demon Hunters” adını müzik, ürün ve canlı eğlence alanlarında kullanmasını engelleyen bir tedbir kararı çıkarılmasını talep ediyor. Dava dilekçesinde ayrıca belirsiz miktarda tazminat ve jüri yargılaması istendi. Grubun bir sonraki turnesinin 7 Ekim’de Kentucky Louisville’de başlayacağı açıklandı.

NETFLIX'TEN YANIT VE ŞOVUN REKOR BAŞARISI

Netflix, yaptığı açıklamada iddiaları reddederek, “Bu iddialar temelsizdir. Netflix, KPop Demon Hunters ile güçlü müziği, hikaye anlatımı ve karakterleriyle dünya çapında hayranlara ilham veren Akademi Ödüllü küresel bir fenomen yarattı. Bu konuyu kararlılıkla savunmayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Netflix verilerine göre, “KPop Demon Hunters” Haziran 2025’teki ilk gösteriminden bu yana 600 milyondan fazla izlenme elde ederek şirket tarihinin en popüler orijinal yapımı oldu. Filmin film müzikleri dünya genelinde 15 milyardan fazla dinlenme sayısına ulaşırken, yapım Netflix Küresel Top 10 listesinde 52 hafta üst üste kalan tek yapım olmayı başardı.