Christian Metal Grubu Netflix’e Dava Açtı

Dünya Gündemi
Dört animasyon karakteri ve bir şarkıcı sahnede performans sergiliyor
Demon Hunter grubu, Netflix'in KPop Demon Hunters dizisi nedeniyle marka ihlali davası açtı ve tazminat talep ediyor.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Christian metal grubu Demon Hunter, Netflix’in animasyon dizisi “KPop Demon Hunters” nedeniyle marka ihlali ve haksız rekabet iddiasıyla dava açtı. Grubun kurumsal yapısı olan Hyde Lane, Netflix, Netflix Studios ve konser organizatörü AEG Presents aleyhine Salı günü dava dilekçesi verdi. Şovun başarısının grubun markasını gölgede bıraktığını öne süren ekip, Netflix’in 2027’de başlatacağını duyurduğu dünya turnesiyle işi daha da ileri taşıdığını savunuyor.

DAVANIN GEREKÇESİ VE MARKA ÇATIŞMASI

Kaliforniya Merkez Bölgesi Federal Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Demon Hunter’ın 2000’li yılların başında kurulduğu ve çeyrek asırdır kesintisiz albüm yayınladığı, turneye çıktığı ve geniş bir hayran kitlesine ürün sattığı belirtildi. Dilekçede, “Sanıklar, Hyde Lane’in DEMON HUNTER markası altında sunduğu ürün ve hizmetlerle neredeyse tamamen örtüşecek şekilde adım adım ilerledi” ifadesine yer verildi. Grubun endişelerinin, Netflix’in “KPop Demon Hunters” turnesini duyurmasının ardından arttığı ve şovun, grubun onlarca yıldır faaliyet gösterdiği canlı eğlence alanına girdiği kaydedildi.

Dilekçede ayrıca, “Netflix’in KPOP DEMON HUNTERS adını kullanmaya hakkı olmadığı gibi, aynı şekilde KPOP METALLICA, KPOP U2 veya KPOP BLACK SABBATH markaları altında bir kayıt sanatçısı, canlı turne ve ürün başlatma hakkı da yoktur” denildi.

KARIŞIKLIK İDDİALARI VE TALEPLER

Dava dosyasında müşteriler arasında yaşanan karışıklıklara ilişkin örnekler de sıralandı. Bir ebeveynin, Mayıs ayında New York Albany’deki Demon Hunter konseri için yaklaşık 500 dolar ödediği, ancak 5 ve 6 yaşındaki kızları için “KPop Demon Hunters” gösterisi bileti aldığını zannederek para iadesi istediği aktarıldı. Ayrıca bir televizyon yapımcısının Mart ayında Demon Hunter ile iletişime geçerek “KPop Demon Hunters” ile bağlantılı bir şarkı yazarıyla röportaj talep ettiği belirtildi.

Demon Hunter, mahkemeden sanıkların “KPop Demon Hunters” adını müzik, ürün ve canlı eğlence alanlarında kullanmasını engelleyen bir tedbir kararı çıkarılmasını talep ediyor. Dava dilekçesinde ayrıca belirsiz miktarda tazminat ve jüri yargılaması istendi. Grubun bir sonraki turnesinin 7 Ekim’de Kentucky Louisville’de başlayacağı açıklandı.

NETFLIX'TEN YANIT VE ŞOVUN REKOR BAŞARISI

Netflix, yaptığı açıklamada iddiaları reddederek, “Bu iddialar temelsizdir. Netflix, KPop Demon Hunters ile güçlü müziği, hikaye anlatımı ve karakterleriyle dünya çapında hayranlara ilham veren Akademi Ödüllü küresel bir fenomen yarattı. Bu konuyu kararlılıkla savunmayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Netflix verilerine göre, “KPop Demon Hunters” Haziran 2025’teki ilk gösteriminden bu yana 600 milyondan fazla izlenme elde ederek şirket tarihinin en popüler orijinal yapımı oldu. Filmin film müzikleri dünya genelinde 15 milyardan fazla dinlenme sayısına ulaşırken, yapım Netflix Küresel Top 10 listesinde 52 hafta üst üste kalan tek yapım olmayı başardı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Furkan Vakfı Soruşturmasında 62 Gözaltı, Hard Disklere El Konuldu

Kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma sürüyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada bugün yeni gelişmeler yaşandı.
Manşet

Eski Bakan Şahin’in Aracında FETÖ İzi

Alihan Kuriş liderliğindeki Süleymancılar cemaatine yönelik soruşturma kapsamında firari şüphelilerden Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Muğla'da yakalanmıştı. İki ismi Muğla'ya getiren Mehmet Ö.'nün, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli araçla kaçış organizasyonu yaptığı belirlenmişti.
Manşet

Giresun’da Helikopter Düştü İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi

Giresun'un Piraziz ilçesinde yüksek gerilim hattında çalışma yapan bir helikopterin düştüğü ihbarı, bölgede arama çalışması başlatılmasına neden oldu. Olay, ilçede meydana geldi.
Manşet

Cicero Enstitüsü Trump’ın Evsizlik Politikasını Şekillendirdi

Son yıllarda gözetim teknolojileriyle bilinen Palantir'in kurucu ortaklarından Joe Lonsdale, kurduğu düşünce kuruluşu Cicero Enstitüsü ile ABD'de sosyal politikalar üzerinde dikkat çeken bir etki alanı oluşturdu. Lonsdale, 2019'da kurduğu enstitünün piyasa temelli politika önerilerini, Kaliforniya'daki liberal yönetimlerin ilgisizliği nedeniyle 2020'de taşındığı Teksas'ta geliştirdi.
Manşet

Nüfus Yapısında Dönüm Noktası: Çocuk Payı Azalıyor

Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz 2026 itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, ülke nüfusunun bu yılın ilk altı ayında 228 bin 434 kişi arttığını gösteriyor.