Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Kabine, üç haftalık bir aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplandı. Toplantıya yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek de ilk kez katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Ramazan ayının birlik ve beraberlik getirmesini umduğunu belirten Erdoğan, deprem bölgesinde düzenlenen “Yeni Evim İlk İftarım” programıyla depremzedelerle iftar sevinci yaşadıklarını ifade etti. Ayrıca, “Tüm kara kampanyalara rağmen sevgili yavrularımızın bu Ramazan’ı farklı bir coşkuyla yaşadıklarını memnuniyetle gözlemledik. Camilerimizi gül bahçesine dönüştüren çocuklarımızı tek tek öpüyorum. Külliye’de düzenlediğimiz ramazan etkinliğimiz bu yıl da devam ediyor.” dedi.

KABİNE DEĞİŞİMİ

Kabinedeki değişiklikler hakkında da konuşan Erdoğan, “Yeni görevlerine başlayan arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 2,5 yıl boyunca devletimize ve milletimize hizmet eden Yılmaz Tunç ile Ali Yerlikaya’ya teşekkür ediyorum. Kendileriyle farklı alanlarda bir arada olmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

DÜNYADA TÜRKİYE RÜZGARI

Erdoğan, “Şu anda dünyada Türkiye rüzgarı esiyor. Türkiye’nin düşünceleri ve attığı adımlar merakla izleniyor. Barışı ve diyalogu merkez alan politikamızla krizlerin çözümüne yönelik çaba sarf ediyoruz. Ülkemizin duruşu herkes tarafından takdirle karşılanıyor. Dünyada meydana gelen şiddetli depremler döneminde Türkiye’nin amaçları arasında yeni dostluklar edinmek yer alıyor. Ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterirken, biz de hak ve hukukumuza saygı gösterilmesini bekliyoruz.” dedi.

Erdoğan, üniversitelerin milletin kaynaklarıyla kurulduğunu vurgulayarak, “Hiçbir marjinal ideolojinin etkisinde değildir. Üniversiteler 86 milyon insanımızın evlatlarındır. Zenginler kadar gariban çobanın, çiftçinin ve inşaat ustasının çocuklarındandır. Artık üniversitelerimizde ikna odaları veya tek sesliliğin olduğu karanlık dönemler sona ermiştir. Üniversiteler özgürleşmiştir ve birilerinin özel mülkü olmaktan çıkmıştır. Bu süreçten geri dönüş olmamalıdır; üniversiteleri arka bahçesi gibi görenlere boyun eğmeyeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Cumhurbaşkanı, “Şehit yakınlarımız ve aziz milletimiz terörün kalıcı olarak bitmesi için Terörsüz Türkiye sürecine sahip çıkıyor. Terörden beslenenlere rağmen süreç hedeflerine doğru sağlam adımlarla ilerliyor. Biz de milletimizin hassasiyetlerine son derece dikkat ederek bu süreci taçlandıracağız.” diyerek sözlerini tamamladı.