İstanbul’da Liseli Genç Kızın İntiharında Detaylar Ortaya Çıktı

istanbul-da-liseli-genc-kizin-intiharinda-detaylar-ortaya-cikti

İSTANBUL’DA KÜTÜK HAYAT KAYBI

İstanbul Ayazağa’da bir lisede eğitim gören 12. sınıf öğrencisi Aylin Görgülü’nün vefatı, ailesi, okul arkadaşları ve sevenleri arasında derin bir üzüntü yarattı. Olayla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

HACIOSMAN METRO İSTASYONU’NDA KORKUNÇ OLAY

Olayın, 20 Şubat Cuma günü saat 16.45 civarında Hacıosman Metro İstasyonu’nda gerçekleştiği öğrenildi. İstasyon platformunda bekleyen Aylin, yaklaşmakta olan trene doğru raylara atladı. Etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, Aylin Görgülü’nün maalesef olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın gerçekleştirdiği çalışmalar sonrasında genç kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

SON MESAJI GÜN YÜZE ÇIKTI

Çevresinde oldukça sevilen bir kişi olduğu ve bir müzik grubunda şarkı söylediği bilinen Aylin’in ölümüne neden olan faktörlerin çok yönlü olarak araştırıldığı ifade ediliyor. Polis ekiplerinin incelemeleri sırasında, Aylin’in olaydan hemen önce bir arkadaşına “Kardeşim ben size layık olmadım” mesajı gönderdiği öğrenildi.

ZORBALIĞA MARUZ KALDI

Genç kızın psikolojik durumu hakkında ifadelerine başvurulan arkadaşları, Aylin’in bir süredir akran zorbalığına uğradığını ve bu durumun ruhsal sağlığını olumsuz etkilediğini aktardı. Ayrıca, Aylin’in babası Erdem Görgülü, kızının yaklaşan üniversite sınavı sebebiyle stresli günler geçirdiğini dile getirdi. Otopsi ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Aylin Görgülü’nün cenazesi, pazar günü Sarıyer Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Kilyos Mezarlığı’nda gözyaşları ile toprağa verildi.

