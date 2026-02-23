Milli Eğitim Bakanı Tekin’den LGS Yenilikleri Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS yerleştirme süreci ve eğitim çalışanlarının özlük hakları ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yapılacak düzenlemelerle, özellikle şehir dışından tercih edilen tarihi liselerdeki yurt ve barınma sorunlarının çözülmesi amaçlanıyor.

ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

Tekin, ara tatilin kaldırılması konusunda da değerlendirmelerde bulundu. “Şu an önümüzdeki 2027 eğitim öğretim yılı takvimini çalışıyoruz. Diğer yandan eğitim öğretim gün sayımız 180 gün. 2027 için 29 Ekim, 1 Ocak, yarıyıl tatili, Ramazan Bayramı, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmî tatilleri de değerlendirdiğimizde bu 180 günü yetiştiremiyoruz. Bu nedenle bu süreci değerlendireceğiz.” ifadeleriyle, mevcut durumlarını aktardı.

LGS’DE İKİLİ KONTENJAN DÖNEMİ BAŞLIYOR

Bakan Tekin’in açıklamalarına göre, LGS yerleştirmeleri için bu yıl yeni bir sistem uygulamaya konuluyor. İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi ve Kadıköy Anadolu Lisesi gibi seçkin okullarda liselerin kontenjanları “pansiyonlu” ve “pansiyonsuz” olarak iki gruba ayrılacak. Öğrenciler tercihlerini bu yapıya göre belirleyecek ve yalnızca seçtikleri kontenjan grubuyla yarışacaklar. Tekin, “Okulların kontenjan yapısını, pansiyonu olan ve olmayan diye ayıralım diyoruz. İstanbul Erkek Lisesi’nde diyelim ki 120 öğrenci alacağız, bunun 60’ı konaklamalı olacak 60’ı konaklamasız. O 60 kendi içinde yarışsın, öbür 60 kendi içinde yarışsın.” şeklinde uygulamanın gerekçesini açıkladı. Yeni sistemde, pansiyonlu ve pansiyonsuz bölümlerin taban puanlarının farklı olup olmayacağı ise tercih dönemindeki yoğunluğa bağlı olarak belirlenecek.