Cildin Kolay Morarması C Vitamini Eksikliğinin Belirtisi Olabilir

GÜÇLÜ MORLUĞUN NEDENLERİ

Günlük yaşamda hafif çarpmalar sonucunda oluşan morluklar genellikle göz ardı ediliyor. Ancak uzmanlar, bu durumun bazı bireylerde basit bir hassasiyetin ötesinde, beslenme ile ilgili vitamin eksikliklerinin habercisi olabileceğini vurguluyor. Cildin sık sık ve kolayca morarması, vücudun önemli bir uyarısı olarak değerlendirilebilir.

MORARMA NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Mavi, kahverengi veya mor tonlardaki renk değişimleri, cildin altındaki küçük kan damarlarının zarar görmesi ve çevre dokulara kanın sızması sonucu meydana geliyor. Normal olarak kabul edilen bu durum, çok hafif darbelere rağmen belirgin morlukların oluşması halinde altta yatan bir sorunu işaret edebiliyor.

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİSİ

Paris’teki naturopat Lydie Palmieri, kolay morarmanın ciddi bir C vitamini eksikliği belirtisi olabileceğini aktarıyor. Palmieri’ye göre C vitamini, damar yapısının korunması ve bağ dokusunun güçlenmesi açısından son derece önemli bir rol oynuyor.

C VİTAMİNİNİN ÖNEMİ

C vitamini, sağlıklı cilt, kemikler ve bağ dokusu için güçlü bir antioksidan olarak görev yapabiliyor. Bu vitamin, aynı zamanda iyileşmeyi desteklerken demirin vücutta daha iyi emilmesini sağlıyor. Brokoli, lahana, Brüksel lahanası gibi sebzeler ile çilek C vitamini bakımından zengin gıdalar arasında yer alıyor.

GÜNLÜK C VİTAMİNİ İHTİYACI

Mayo Clinic’e göre önerilen günlük C vitamini alımı kadınlar için yaklaşık 75 miligram, erkekler için ise 90 miligram olarak belirleniyor. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH), bu ihtiyacın taze meyve ve sebzelerle karşılanmasını önerirken, takviye kullanımlarında günlük alımın 2.000 miligramı geçmemesi gerektiğini belirtiyor.

HER MORARMA VİTAMİN EKSİKLİĞİ ANLAMINA GELMİYOR

Gelişmiş ülkelerde C vitamini eksikliğinin nadiren görüldüğü, ancak yetersiz beslenme durumlarında ortaya çıkabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, ayrıca kan sulandırıcı ilaçlar, yaşa bağlı cilt incelmesi ve kortikosteroid kullanımının da morarmaları artırabileceğine dikkat çekiyor.

DİKKATİ ÇEKEN DİĞER BELİRTİLER

Şiddetli C vitamini eksikliği, diş eti kanamaları, sürekli yorgunluk, donuk cilt görünümü, sık sık hastalanma, saç ve vücut kıllarında şekil bozuklukları ile kıl kökleri çevresinde küçük kırmızı noktalar gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.