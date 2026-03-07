Özel Bolu’da Özcan’a Desteğini Sürdürüyor

Özel, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde yaptığı konuşmada Bolu’nun Özcan’la birlikteliğini vurgulayarak, “Daha önce ifadelerini alıp, zorlayıp Tanju’nun karşısına dikmeye çalıştıklarınız birbirleriyle yarışıyorlar, ‘Ben şikayetçi değilim, Tanju’ya bir şey demedim. Tanju Başkan kötü bir şey yapmadı, biz ondan razıyız.’ diye. Bolu Beyi’nin bugünkü temsilcilerine söylüyorum, bu meydan Köroğlu’nun, evladına sahip çıkan Bolu’nun meydanıdır.” ifadelerini kullandı. Özcan’ın Bolu’da emeklilerin evladı, gençlerin ağabeyi ve yetimlerin hamisi olduğunu dile getiren Özel, “Türkiye bu meydana bakıyor ve anlıyor ki Tanju masumdur, Bolulu’dur, Bolu için çalışmıştır. Bolu da ona sahip çıkmıştır. Tanju’ya sahip çıkan Bolu’ya selam olsun.” dedi.

TANJU BAŞKAN’IN SUÇU

Özel, Özcan’ın şehre yaptığı hizmetlerden bahsederek, “Tanju Başkan’ın asıl suçu, bu şehirde AK Parti’yi yenmesi. En büyük suçu da AK Parti’yi, AK Parti ve MHP’den aldığı destekle yenmesi çünkü kimseyi ayırmadan hizmet etmesi, insanlara dokunması. Bunun için hedefe konuldu.” şeklinde konuştu. BolSev adlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının yoksul çocuklara burs, hasta yatağı ve tekerlekli sandalye sağladığını belirten Özel, bu yardımların kentteki hayırseverlerden toplandığını ifade etti. Ayrıca, “üç harfli marketlerden de vakfa katkı yapmalarını istediğini” söyledi.

SORUŞTURMA İDDİALARI

Özel, vakfa bağış yapan fırsatçı şirket temsilcilerinin çağrıldığını aktararak, “Savcı ifade alırken başsavcı gelip baskı yapıyor, orada 2 kişi sadece bir şeyler söylüyor.” diye ekledi. Özcan’ın başsavcıyı ilgili kuruma şikayet ettiğini anımsatan Özel, “Bu savcı, Kartalkaya yangınında Bakan kurtaran başsavcı. Sorumlusu olmayanları işin içine katmaya çalışan başsavcı kafayı Tanju’ya taktı. Bakıyor Tanju’da kusur, açık bulamıyor.” dedi.

İYİLİĞİN GALİBİYETİ

Özel, vakfa toplanan parayla 527 Bolulu öğrencinin okutulduğunu ve vakfın başka masrafının olmadığını açıkladı. Özcan’ın, burslarının yatmadığını belirttiği için Muharrem İnce’ye vakıf aracılığıyla yardım yapma çağrısında bulunduğunu aktaran Özel, “Ben de sözüme kıymet veren başta Bolulular ve Bolu’yla dayanışma göstermek isteyen herkesi BolSev Vakfı’na katkıda bulunmaya davet ediyorum.” ifadesini kullandı.

KÖTÜLÜKLE MÜCADELE

Özel, ülkede kötü niyetli kişilerle iyi insanlardan yana olanların ayrışacağını dile getirerek, “Herkes şunu bilsin ki kötülüğe karşı iyilik kazanır. Karanlığa karşı aydınlık kazanır.” dedi. Toplumda inatlaşmanın bulunabileceğini ancak milletle inatlaşılmayacağını vurgulayan Özel, “Kimseye faydası olmayan bir durumu yaratmaya çalışmak akıllıca değil.” ifadelerini kullandı.

HESAP VERİLME ZAMANI

Özel, kötü niyetlerle hareket edenlerin er geç hesap vereceklerini belirterek, geçmişte bu millete zarar verenlerin sonunun aynı olacağını söyledi. Milletin doğruyu ve yanlışı bildiğini ifade eden Özel, “Savcısına güvenen, iddiasına güvenen, iddianamesine güvenen gelsin, canlı yayında tüm duruşmaları versin.” diye belirtti.