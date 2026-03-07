Kadın Cinayeti Adana’da Acı Bir Olayla İfşa Oldu

kadin-cinayeti-adana-da-aci-bir-olayla-ifsa-oldu

Kadın cinayetlerine bir yeni olay daha eklendi. Bu seferki durum, Adana’da meydana geldi. Sarıçam ilçesinde yaşayan Naim A., 5 Mart gece saatlerinde eşi Nesrin A. ile bir tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Naim A., eşi Nesrin A.’yı önce dövdü, ardından ise boğarak hayatına son verdi.

KARIMI ÖLDÜRDÜM DİYEREK İHBARDA BULUNDU

Cinayetin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan adam, “Karımı öldürdüm.” şeklinde kendini ihbar etti. İhbar sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nesrin A.’nın yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Naim A., Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Nesrin A.’nın Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri gerçekleştirildi ve sonrasında defnedildi. Tüm işlemlerinin ardından kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edilen Naim A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Real Madrid Deplasmanda Celta Vigo’yu Yendi

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, son maçında ilk 11'de başladıktan sonra oyundan alınmasına tepki gösterdi. Teknik direktör, değişiklik hakkında açıklama yaptı.
Gündem

Orta Doğu’da Jeopolitik Tansiyon ve Doların Yükselişi

Dolar endeksi, ABD ve İsrail’in İran’a saldırmalarıyla yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşması sonucu hızlı bir artış gösterdi. Temmuz 2025'ten beri en yüksek haftalık değerlere ulaştı.
Gündem

Pezeşkiyan Komşu Ülkelerden Özür Diledi

İran Savaşı, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başladı ve 7. gününde 1.332 ölü kaydedildi. İran Cumhurbaşkanı, komşu ülkelerle barış vurgusu yaptı ve özür diledi.
Gündem

Kritik Derbi Beşiktaş ve Galatasaray’ı Buluşturuyor

Bugün Süper Lig'de Beşiktaş, lider Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak. Maç saat 20:00'de başlayacak. Beşiktaş son haftalarda formda.
Gündem

Türkiye Savaş Tedbirlerini Güçlendiriyor Yeni Atama Kararları Açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla bakanlıklara Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atadı, Orta Doğu'daki savaşın etkilerini sergiledi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.