Kadın Cinayeti Adana’da Acı Bir Olayla İfşa Oldu

Kadın cinayetlerine bir yeni olay daha eklendi. Bu seferki durum, Adana’da meydana geldi. Sarıçam ilçesinde yaşayan Naim A., 5 Mart gece saatlerinde eşi Nesrin A. ile bir tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Naim A., eşi Nesrin A.’yı önce dövdü, ardından ise boğarak hayatına son verdi.

KARIMI ÖLDÜRDÜM DİYEREK İHBARDA BULUNDU

Cinayetin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan adam, “Karımı öldürdüm.” şeklinde kendini ihbar etti. İhbar sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nesrin A.’nın yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Naim A., Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Nesrin A.’nın Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri gerçekleştirildi ve sonrasında defnedildi. Tüm işlemlerinin ardından kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edilen Naim A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.