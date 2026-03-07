MGM’den Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, bugün Karadeniz kıyıları ile Mersin, Malatya, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinde sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Ayrıca, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman civarlarında kar yağışı öngörülüyor.

HAVALARDA DÜZEN DEĞİŞİYOR

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor. Yağışların, özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusundaki bölgelerde kuvvetli olması öngörülüyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

MGM, sarı kod ile uyarı yaptığı Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ve Şırnak bölgeleri için kuvvetli kar yağışı konusunda dikkatli olunmasını istemektedir. Sabah ve akşam saatlerinde ise Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus olaylarıyla birlikte, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yaşanması bekleniyor.