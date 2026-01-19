Cildin Kolay Morarması Vitamin Eksikliklerinin Belirtisi Olabilir

Günlük yaşamda hafif çarpmalardan kaynaklanan morluklar genellikle önemsenmiyor. Ancak uzmanlar, bu durumun bazı bireylerde basit bir hassasiyetin ötesinde, beslenmeye bağlı vitamin eksikliklerinin bir göstergesi olabileceğini belirtiyor. Cildin sık sık ve kolay bir şekilde morarması, vücudun verdiği kritik bir sinyal olabilir.

MORARMA NEDEN OLUR?

Mavi, kahverengi veya mor tonlardaki renk değişimi, cildin altındaki küçük damarların zarar görmesi ve çevre dokulara kan sızması sonucunda oluşuyor. Bu süreç normal olarak kabul edilse de, çok hafif darbelerle bile belirgin morlukların ortaya çıkması altta yatan bir sağlık sorununun göstergesi olabilir.

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİSİ

Paris’te yaşayan naturopat Lydie Palmieri, kolay morarmanın ciddi bir C vitamini eksikliğinin belirtisi olabileceğini dile getiriyor. Palmieri’ye göre, C vitamini, damar yapısının korunması ve bağ dokusunun güçlenmesi açısından son derece önemli bir role sahip.

C VİTAMİNİNİN ÖNEMİ

C vitamini, sağlıklı cilt, kemikler ve bağ dokusu için güçlü bir antioksidan olarak işlev görüyor. Aynı zamanda iyileşmeye destek oluyor ve demirin vücutta daha iyi emilmesine yardımcı oluyor. Brokoli, lahana, Brüksel lahanası gibi sebzeler ile çilek, C vitamini açısından zengin besin kaynaklarıdır.

GÜNLÜK C VİTAMİNİ İHTİYACI

Mayo Clinic’e göre, önerilen günlük C vitamini alımı kadınlar için yaklaşık 75 miligram, erkekler için ise 90 miligram seviyesindedir. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH), bu ihtiyacın mümkün olduğunca taze meyve ve sebzelerden karşılanması gerektiğini vurguluyor. Takviye kullanılması durumunda, günlük alımın 2.000 miligramı geçmemesi gerektiği belirtiliyor.

TÜM MORARMA VİTAMİN EKSİKLİĞİ ANLAMI TAŞIMAZ

NIH, gelişmiş ülkelerde C vitamini eksikliğinin nadir görüldüğünü, ancak yetersiz beslenme durumlarında ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Buna ek olarak, uzmanlar kan sulandırıcı ilaçların, yaşlanmaya bağlı cilt incelmesinin ve kortikosteroid kullanımının da morarmayı artırabileceğini hatırlatıyor.

DİKKAT GEREKTİREN DİĞER BELİRTİLER

C vitamini eksikliğinin ileri durumlarında, diş eti kanamaları, sürekli yorgunluk, soluk cilt görünümü, sık hastalanma, saç ve vücut kıllarında şekil bozuklukları ile kıl kökleri etrafında küçük kırmızı lekeler gibi farklı semptomlar görülebiliyor.