CİMER 2025 Başvuru Verileri Açıklandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin 2025 yılına dair verileri açıklandı.

CİMER’E YAPILAN BAŞVURULARDA KAYDA DEĞER ARTIŞ

Yapılan açıklamada, CİMER’e 2025 yılında toplam 5 milyon 525 bin başvuru gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca, 2018 yılından bu yana ise bu başvuru sayısının 41 milyonun üzerine çıktığı kaydedildi.

CEVAPLANDIRMA ORANI YÜKSELDİ

Başvuruların yüzde 96.8’inin yanıtlandığı bilgisi verildi. İşlem sürelerinin ortalama olarak 11 güne kadar indirildiği bildirildi.

ERKEKLERDEN YOĞUN BAŞVURU

En fazla başvuru yapılan yaş grubunun 27-35 yaş aralığında olduğu tespit edildi. Başvuru sahiplerinin yaklaşık yüzde 57’sini erkekler, yüzde 43’ünü ise kadınlar oluşturuyor.

BELİRLİ KONULARDA YOĞUNLAŞMA GÖRÜLÜYOR

Başvurularda en yoğun ilgiyi gören konular arasında nüfus işlemleri, tüketici hakları, sosyal yardımlar ve sağlık hizmetleri yer aldı.

BAŞVURU YAPILAN İLLER ARASINDA ÜST SIRALARDAYDI

Nüfus oranlarına göre yapılan başvurularda en fazla başvuru Adana, Ankara ve Antalya illerinden geldi.