Gaziantep FK Trabzonspor’dan İki Futbolcuya Teklif Yaptı

Gaziantep FK’nın transfer çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandı. Kulüp yönetiminin, Trabzonspor’da forma giyen Kazeem Olaigbe ve Denis Dragus için resmi tekliflerde bulunduğu öğrenildi. İki kulüp arasındaki müzakerelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

OLAIGBE VE DRAGUS İÇİN TRANSFER TEKLİFİ

Teknik direktör Burak Yılmaz’ın, her iki futbolcuyu da kadrosunda görmek istemesi nedeniyle kulüp yönetiminin bu transferlere özel önem verdiği ifade ediliyor. Gaziantep FK’nın, Trabzonspor’dan gelecek yanıt doğrultusunda transfer stratejisini belirleyeceği kaydediliyor.

GÖRÜŞMELER İLERLİYOR

Bordo-mavili ekibin henüz resmi bir geri dönüş yapmaması, şehirde ve taraftarlar arasında merak doğururken; kaynaklardan edinilen bilgilere göre görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği bildiriliyor.