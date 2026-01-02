Gaziantep FK Trabzonspor’dan İki Futbolcuya Teklif Yaptı

gaziantep-fk-trabzonspor-dan-iki-futbolcuya-teklif-yapti

Gaziantep FK’nın transfer çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandı. Kulüp yönetiminin, Trabzonspor’da forma giyen Kazeem Olaigbe ve Denis Dragus için resmi tekliflerde bulunduğu öğrenildi. İki kulüp arasındaki müzakerelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

OLAIGBE VE DRAGUS İÇİN TRANSFER TEKLİFİ

Teknik direktör Burak Yılmaz’ın, her iki futbolcuyu da kadrosunda görmek istemesi nedeniyle kulüp yönetiminin bu transferlere özel önem verdiği ifade ediliyor. Gaziantep FK’nın, Trabzonspor’dan gelecek yanıt doğrultusunda transfer stratejisini belirleyeceği kaydediliyor.

GÖRÜŞMELER İLERLİYOR

Bordo-mavili ekibin henüz resmi bir geri dönüş yapmaması, şehirde ve taraftarlar arasında merak doğururken; kaynaklardan edinilen bilgilere göre görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği bildiriliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İPhone 17 Pro ve Pro Max Ses Sorunları Rapor Edildi

Apple'ın iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri, şarj sırasında hoparlörlerden gelen statik gürültü sorunuyla dikkat çekiyor.
Gündem

Engelli Ve Eski Hükümlü Destekleri Artırıldı

Engelli bireylerin kendi iş yerlerini açmaları için hibe desteği 735 bin liraya, eski hükümlülerin iş hayatına dönüşü için ise 550 bin liraya yükseltildi.
Gündem

Diyarbakır’da Kaygan Yolda Yolcu Otobüsü Devrildi 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar araştırılıyor.
Gündem

Karlı Hava Şartları Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Tunceli'de kötü hava şartları sebebiyle 1995 yerleşim yerine ulaşım mümkün olmuyor.
Gündem

Suriye’de SDG Krizi Derinleşiyor: Dikkat Çeken Açıklama

MHP'li Yıldız, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/SDG'ye 10 Mart Mutabakatı süresinin sona erdiğini ifade ederek, mutabakatta belirlenen şartlara uyulmasının önemini vurguladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.