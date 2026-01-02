Yılbaşı Operasyonu: Manisa’da On Binlerce Hap Ele Geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen Yılbaşı Emniyet Tedbirleri Planı çerçevesinde, vatandaşların yeni yıla güvenli bir şekilde girmesinin sağlanması amacıyla uyuşturucu madde ticaretine karşı operasyon düzenlendi. Gelen bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan analize dayalı çalışmalar sonucunda O.B. isimli şahsın bir araçla Manisa iline sentetik ecza hapı getireceği yönünde bilgiye ulaşıldı.

ON BİNLERCE HAP BULUNDU

Bu kapsamda, belirtilen araç İzmir-İstanbul Otoyolu üzerindeki Saruhanlı ilçesindeki gişelerde Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramada toplamda 34 bin 890 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 29 yaşındaki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.