Jackie Chan’in Gazze Videosuyla Yaşadığı Duygusal Anlar

DÜNYA ÇAPINDA TANIYAN BİR İSİM: JACKIE CHAN’DAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Dünyaca ünlü Çinli aktör ve yönetmen Jackie Chan, Gazze’deki soykırım politikalarına ilişkin hislerini kamuoyuyla paylaştı. Tianjin’de gerçekleştirilen “Unexpected Family” filminin ön gösteriminde konuşan Chan, izlediği bir videonun kendisini gözyaşlarına boğduğunu aktardı. Chan’in sözlerine göre, videoda bir Gazzeli çocuğa “Büyüyünce ne olmak istiyorsun?” diye sorulduğunda, alınan yanıt salonda büyük bir hüzün yarattı. Filistinli çocuk, “Biz Filistinliyiz, asla büyüyemeyiz. Her an öldürülebiliriz” şeklinde yanıt verdi.

ACILI ANLAR YAŞANDI

Jackie Chan, yaşadığı duygusal patlamayı şu şekilde ifade etti: “O cümleyi duyduğumda gözyaşlarım anında kendiliğinden süzülmeye başladı.” Chan, çocuğun bu sözleri söylerken yüzündeki ifadesizliğin, yaşanan travmanın ne derece derin olduğunu gözler önüne serdiğini belirtti. Gazze’de çocukların yaşam mücadelesinin zorlayıcı boyutlarına dikkat çeken aktör, konuşmasını şöyle sonlandırdı: “O an şunu düşündüm, yaşlanabilmek bir tür mutluluktur. Bu yüzden burada bulunan bütün yaşlıları tebrik ediyorum, çünkü yaşlanabiliyorsunuz.”