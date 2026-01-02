Kış Aylarında El ve Ayak Üşümesine Dikkat Edin

Kış mevsiminin etkilerini artırmasıyla birlikte pek çok birey, özellikle el ve ayaklardaki üşüme hissinden şikayetçi olmaya başladı. Soğuk hava karşısında hassasiyetin kişiden kişiye değişiklik göstermesi olası iken, üşümenin ilk olarak el ve ayaklarda hissedilmesi dikkate değer bir durum. Uzmanlar, bunun başlıca nedenini parmakların vücudun ısı merkezi olan karın bölgesine en uzak yerlerde konumlanması olarak açıklıyor. El ve ayaklarda ısı üreten büyük kas gruplarının az bulunması ise, bu bölgelerin daha çabuk soğumasını sağlıyor.

EL VE AYAĞIN ISI KAYBI YÜZEYİ

Brock Üniversitesi’nde görevli araştırmacı Stephen Cheung, el ve ayakların geniş bir ısı kaybı yüzeyine sahip olduğunu vurgularken, “Bu bölgelerde ısıyı içeride tutacak yalıtım çok az” saptamasında bulunuyor. Soğuk havalarda, insan vücudu, hayati organları koruma amacıyla kanı kalp, beyin ve akciğerler gibi merkez organlara yönlendiriyor. Bu sırada el ve ayaklardaki küçük damarların daralması, ısı kaybını artırıyor. Uzmanlar, bu durumu vücudun “önce hayati organlar” refleksi olarak nitelendiriyor.

AYAK ÜŞÜMESİ NEDENLERİ

Ayrıca, ayaklardaki üşümeler; kansızlık, diyabet, tiroit tembelliği, dolaşım bozukluğu, stres, yüksek tansiyon ve bağışıklık sisteminin zayıf olması gibi faktörlerle daha belirgin hale gelebiliyor. Kadınlar, çocuklar, yaşlı bireyler ve zayıf kişilerde, kas ve yağ dokusunun azalması nedeniyle bu durumun daha sık gözlemlendiği ifade ediliyor. Aile hekimi uzmanı Dr. Neha Vyas, el ve ayaklardaki soğukluğun ani bir şekilde ortaya çıkması veya zamanla artmasının bazı sağlık sorunlarının belirtisi olabileceğini dile getiriyor.

DOKTORA BAŞVURU ÖNERİSİ

Uzmanlar, bu tür şikayetlerin kalıcı hale gelmesi durumunda mutlaka bir sağlık uzmanına başvurulması gerektiğini vurguluyor.

