İran Cumhurbaşkanı Sorunlardan Hükümeti Sorumlu Tutuyor

İRAN CUMHURBAŞKANI SORUNLARIN SORUMLULUĞUNU KABUL ETTİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın yaşadığı memnuniyetsizlikleri kabul ederek, mevcut problemlerin hükümetten kaynaklandığını ifade etti. Pezeşkiyan, yetkililere ABD gibi dış etmenleri suçlamamaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Çehar Mahal Bahtiyari eyaletinde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Pezeşkiyan, sorunları çözme konusundaki başarının büyük ölçüde zihniyet ve yaklaşım ile bağlantılı olduğunu belirtti. Hükümetin, halkın memnuniyetsizliğini giderebilmek için etkili hizmetler sunması, kaynakları doğru yönetmesi ve ekonomik ile sosyal sorunlara pratik çözümler üretmesi gerektiğinin altını çizen Pezeşkiyan, “İnsanlar memnun değilse, bu bizim hatamızdır. Suçu ABD veya başkalarında aramayın. Sorumluluk bizdedir.” dedi.

DEVLET DESTEKLİ İTHALATTA YENİ DÜZENLEME

Cumhurbaşkanı, ayrıca bazı ürünlerin ithalatı konusunda ithalatçılara devlete ait düşük döviz kuru üzerinden döviz sağlama uygulamasını sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu.