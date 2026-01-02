CİMER’e 2025’te 5 Milyon 525 Bin Başvuru

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden duyurulan verilere göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), 2025 yılında toplam 5 milyon 525 bin başvurunun alındığını bildirdi. 2018 yılından bu yana yapılan toplam başvuru sayısı ise 41 milyonu geçti.

BAŞVURULARA YÜZDE 96.8 CEVAP VERİLDİ

Başvuruların yüzde 96.8’i başarıyla yanıtlandı. Ortalama işlem süresi ise 11 güne kadar indirilerek hızlı bir hizmet sunuldu.

ERKEK BAŞVURULARI ÖN PLANDA

Başvuruların en yoğun yaş aralığı 27-35 olarak belirlendi. Başvuru yapanların yaklaşık yüzde 57’sinin erkeklerden oluştuğu, geriye kalan yüzde 43’ünün ise kadınlardan oluştuğu kaydedildi.

EN POPÜLER BAŞVURU KATEGORİLERİ

CİMER üzerinden en fazla başvuru yapılan konular arasında nüfus işlemleri, tüketici hakları, sosyal yardımlar ve sağlık hizmetleri öne çıktı.

BAŞVURULARDA ŞEHİR DAĞILIMI

Nüfus oranlarına göre en yoğun başvurunun gerçekleştiği iller ise Adana, Ankara ve Antalya olarak sıralandı.