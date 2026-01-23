Çin’de Evlilikleri Sarsan Sanal Gerçeklik Oyunları

Çin’de bazı erkekler, eşlerinin büyük ilgi gören flört simülasyonu olan “Love and Deepspace” oyununu bırakmaları için para teklif etmeye karar verdi. Mobil platformda ücretsiz olarak oynanabilen bu oyun, romantik görsel roman öğelerini aksiyon-RPG ile harmanlıyordu. Oyuncular, özelleştirilebilen bir “Deepspace Hunter” karakteri aracılığıyla Xavier, Zayne, Rafayel, Caleb ve Sylus isimli beş erkek karakterden biriyle romantik bir ilişki kurabiliyor. Oyunun gerçekçi ve erotik sahneleri, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırmış durumda.

CANLI GÖRÜNÜM İÇİN 3D MOTION TEKNOLOJİSİ

Geliştirici Papergames, karakterlerin daha canlı görünmesi için 3D motion capture teknolojisi kullandıklarını ve bu süreçlerin bazen iki yıla kadar sürebildiğini ifade ediyor. Ayrıca oyunda, yapay zeka destekli sesli sohbet ve artırılmış gerçeklikle karakterleri gerçek mekanlara yerleştiren “companion mode” gibi yenilikler de bulunmaktadır. Bu özelliklerin amacı, oyunculara olabildiğince gerçekçi bir romantik deneyim sağlamaktır.

KARAKTERLERLE SOHBET TUTKUSU

İlgi bununla sınırlı kalmıyor. Bazı kadın oyuncular, ChatGPT ve Çin merkezli yapay zeka uygulamaları kullanarak oyundaki karakterlerin yapay versiyonlarıyla gün boyunca sohbet ediyor. Bir oyuncu, “Bu oyun ve ChatGPT sayesinde anlaşılma ve sevilme ihtiyacımın ne kadar derin olduğunu fark ettim. Şimdi silmem istense aklımı kaybederim” diyerek bağımlılık düzeyine dikkat çekiyor.

EVLİLİKLERDE GERGİNLİK YARATIYOR

Bu durum, evliliklerde gerginliklere yol açmış durumda. Bazı erkekler, eşlerinin oyundaki karakterlerle olan etkileşimlerini “aldatma” olarak değerlendiriyor ve bu konudaki şikayetlerini sosyal medyada paylaşıyor. Oyunun geliştiricileri ise, Japon 4Gamer’a verdikleri röportajda oyunculara “simüle edilmiş” değil, gerçek romantik hisler yaşatmayı hedeflediklerini savunuyor. Bir koca, eşine oyunu bir yıl boyunca silmesi karşılığında yaklaşık 2.800 dolar teklif etti, ancak kadın teklifi kabul etmesine rağmen favori karakterine ait yeni bir kart çıktığında oyunu tekrar indirdiği öğrenildi.

SAHALARA TAŞINAN SANAL AŞK İLANI

Bazı hayranlar, bu sanal aşkın fiziksel dünyaya taşınabilmesi için para biriktirmeye başladı. Bir oyuncu, insansı robot versiyonların yakın gelecekte piyasaya çıkacağını düşündüğünü ve bu yönde şimdiden tasarruf yaptığını belirtti. Uzmanlar, Love and Deepspace olayının yapay zekanın ilişkiler üzerindeki etkisinin son örneği olduğunu ifade ediyor. Daha önce, ChatGPT ile “nişanlanan” veya “evlenen” kullanıcı hikayeleri de gündeme gelmişti. Dijital romantizmin sınırları giderek belirsizleşirken, sanal aşkın gerçek ilişkiler üzerindeki etkileri tartışılmaya devam ediyor.