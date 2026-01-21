Çin’de Nüfus Krizi Derinleşiyor: 2025’te 3,5 Milyon Kayıp

ÇİN’DE DEMOGRAFİK KRİZ DERİNLEŞİYOR

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) tarafından yayımlanan 2025 yılına ait verilere göre, ülkede demografik krizin derinleştiği ortaya çıktı. Doğum oranı binde 5,63’e düşerek, 1949 yılından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

NÜFUS KAYBI 3,5 MİLYONA YAKLAŞTI

Açıklanan verilere göre, Çin ana karası nüfusu 2024 yılındaki 1 milyar 408 milyon seviyesinden 2025 yılında 1 milyar 404 milyon 890 bine geriledi. Bu, toplam nüfusun bir yılda 3,39 milyon azaldığını ve son üç yıldır devam eden nüfus daralma trendinin hızlandığını gösteriyor. 2025 yılında doğan bebek sayısı ise bir önceki yıla kıyasla %16,9 düşerek 7,92 milyon seviyesinde kaldı.

ÖLÜM ORANI ARTIYOR

Doğum oranlarındaki belirgin düşüşe rağmen, ölüm oranlarının arttığı gözlemlendi. 2025 yılında kaydedilen 11,31 milyon ölüm ile birlikte ölüm oranı binde 8,04’e yükseldi. Bu durum, nüfusun doğal artış hızının binde eksi 2,41’e düşmesine neden oldu.