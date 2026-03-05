Körfez Bölgesinde Turizmde Ciddi Düşüş Yaşanıyor

korfez-bolgesinde-turizmde-ciddi-dusus-yasaniyor

ABD, İSRAİL VE İRAN ARASINDA SÜREN ÇATIŞMALAR TURİZMİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaş beşinci gününe ulaşırken, artan güvenlik endişeleri bölgedeki turizm faaliyetlerini de olumsuz yönde etkilemeye başladı. Füze saldırıları ve karşılıklı açıklamaların ardından özellikle Körfez hattında rezervasyon iptalleri gözlemleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin turizm merkezi olan Dubai’de, lüks otellerin gecelik oda fiyatlarında önemli düşüşler yaşandı. Daha önce gecelik yaklaşık 400 eurodan başlangıç gösteren oda fiyatlarının bazı otellerde 68 euro seviyelerine kadar gerilediği tespit edildi.

REZERVASYONLARDA BELİRGİN BİR AZALMA

Sektör temsilcileri, güvenlik kaygıları nedeniyle turist talebinde önemli bir düşüş meydana geldiğini dile getirdi. Özellikle Avrupa ve Asya pazarlarından gelen rezervasyonlardaki iptallerin arttığı ifade edilirken, otellerin doluluk oranlarını koruyabilmek adına fiyatları düşürdüğü kaydedildi.

HAVAYOLU SEFERLERİNDE DE DEĞİŞİKLİKLER GÖRÜLÜYOR

Bölgedeki gerilimin, hava sahası düzenlemeleri ve uçuş planlamaları üzerinde de etkilerinin olduğu bildiriliyor. Bazı hava seferlerinde iptaller ve rota değişiklikleri yaşanırken, bu durumun turizm hareketliliğini yavaşlattığı belirtiliyor. Uzmanlar, çatışmaların ne kadar süreceğinin turizm sektöründeki dalgalanmaların kısa vadeli kalıp kalmayacağı üzerinde etkili olabileceğini; ancak belirsizliğin sürmesi halinde fiyatlar ve doluluk oranları üzerindeki baskının artabileceğini değerlendiriyor.

