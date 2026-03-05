Yeni El Nino Tahminlerinde Sıcaklık Artışı Öngörüsü

DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ’NÜN YENİ TAHMİNLERİ

Dünya Meteoroloji Örgütü, iklim değişikliğinin etkilerini doğrudan hisseden küremiz için yeni ENSO (El Nino-Güney Salınımı) tahminlerine dair raporunu açıkladı. Rapora göre, mart-mayıs döneminde ENSO nötr koşulların oluşma ihtimali yüzde 60 seviyesinde tahmin ediliyor. Nisan-haziran döneminde ise bu oran yüzde 70’e yükseliyor. Bunun yanı sıra, La Nina ihtimali yüzde 30, El Nino ihtimali ise yüzde 10 ile oldukça düşük bir seviyede kalıyor. Mayıs-temmuz dönemine gelindiğinde nötr koşullara ilişkin tahmin yine yüzde 60 olarak devam ederken, El Nino oluşma ihtimali de istikrarlı bir şekilde artarak yüzde 40’a ulaşıyor.

KUVVETLİ EL NİNO KAYITLARA GEÇECEK

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, 2023-2024 dönemindeki El Nino’nun tarihteki en güçlü beş olaydan biri olacağını ve 2024 yılında rekor sıcaklıklara önemli katkı sağlayacağını vurguladığı açıklamalarında, bu tahminlerin afet yönetimi açısından hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Ekvatoral Orta-Doğu Pasifik’te yaşanan iklim değişikliklerini inceledi.

ZAYIF LİNA NİHAİSİ GÖRÜLÜYOR

Türkeş, bölgede sıcaklıkların, normal değerlerin 0,5 ila 1,5 derece daha soğuk seyrettiğini belirterek, zayıf bir La Nina evresinde bulunulduğuna dikkat çekti. Ayrıca, güçlü bir El Nino etkisiyle de 2024 yılının, küresel aletli gözlem tarihindeki en yüksek sıcaklıkları göreceğini ve 1,5 derece eşiğinin ilk kez aşılacağını dile getirdi. Kısa vadede güçlü bir El Nino beklenmediğini ifade eden Türkeş, ağustos ayına kadar nötr koşulların baskın olacağı ve kısa vadede ek bir ısınma yaşanmayacağı öngörüsünde bulundu.

KUVVETLİ EL NİNO İHTİMALI

Ancak, temmuz sonrasında güçlü bir El Nino sürecinin başlaması durumunda, yaz sonu itibarıyla küresel yüzey sıcaklıklarında 0,1 ila 0,3 derece arasında ek bir ısınmanın yaşanma ihtimali bulunduğu kaydediliyor.