Çin’den Trafik Güvenliği İçin Yeni Otomobil Standartları

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmayı hedefleyerek otomobil tasarım standartlarında önemli değişiklikler yapma hazırlığında. 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla uygulamaya girecek yeni düzenlemeler, özellikle yarım kollu direksiyon sistemleri ve gömme kapı kolları üzerinde yoğunlaşacak.

DİREKSİYON TASARIMINDA GELENEKSEL YAPIYA DÖNÜŞ

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, “Sürücülerin Otomobil Direksiyon Mekanizmalarından Kaynaklı Yaralanmalarının Önlenmesi” başlıklı yeni yönetmelik, yarım kollu direksiyon tasarımlarına olan teknik izinleri iptal ediyor. Bu kararın arkasında, kaza anlarındaki geleneksel dairesel direksiyonların daha geniş darbe emiş alanı sunma özelliği bulunmaktadır. Yapılan incelemelere göre, mevcut yaralanmaların %46’sı bu tarz mekanizmalardan kaynaklandığı belirtiliyor. Özellikle Formula 1 araçları ve Tesla ile Lexus’un üst segment modellerinde tercih edilen modern tasarım, güvenlik gerekçeleri nedeniyle dairesel standartlara geri dönmek zorunda kalıyor.

GÖMME KAPI KOLLARINA DA YASAK GELİYOR

Bu düzenleme çerçevesindeki bir diğer önemli değişiklik, araç kapı kollarını kapsıyor. Tesla ile popülaritesini artıran ve estetik nedenlerle tasarlanan “hemzemin” yani gömme kapı kolları, 2027 yılının başından itibaren yasaklanacak. Bu tasarımı yasaklama gerekçesi olarak, kaza sonrası araçtaki elektrik sisteminin çalışmaması durumunda dışardan müdahale edilmesi gerektiğinde kapıların açılamaması gösteriliyor.

FREN SİSTEMLERİNDE DE 100 YILLIK DÖNEM SONA ERİYOR

Tasarım standartlarındaki köklü değişimlerin yanı sıra, otomotiv endüstrisinde 100 yıllık hidrolik fren teknolojisinin son bulması da bekleniyor. 2026 yılı itibarıyla seri üretim araçlarda yaygınlaşması beklenen “Elektronik Mekanik Frenleme” (EMB) sistemi ile, geleneksel hidrolik borular ve fren sıvıları devre dışı kalacak. Bu yeni sistem, fren pedalını mekanik basınç noktası yerine, tekerleklere milisaniyeler içinde durma sinyali gönderen bir sensör işlevine dönüştürüyor. Fren mesafesini önemli ölçüde kısaltan ve bakım maliyetlerini azaltan bu yapı, araç içindeki yaşam alanını genişletirken, otonom sürüş teknolojilerine daha hassas bir altyapı da sağlaması açısından dikkat çekiyor.