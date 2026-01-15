Norveç Grönland’a Yalnızca İki Asker Gönderdi

norvec-gronland-a-yalnizca-iki-asker-gonderdi

ABD BAŞKANI TRUMP’IN AÇIKLAMALARI KRİZ YARATIYOR

Grönland’ın ilhak edilebileceği yönündeki açıklamalarıyla ABD Başkanı Donald Trump, NATO içinde bir krize neden oldu. Bu durum, ittifakın Avrupa kanadının Grönland’a askeri birlik göndermesiyle karşılık buldu. Almanya, İsveç, Fransa ve Norveç, askeri personel gönderdiğini bildirdi. Norveç’in personel sayısını açıklaması ise dikkat çekici oldu. Almanya, 13 asker göndereceğini belirtirken, İngiltere’nin yalnızca bir subay gönderdiği aktarıldı.

NORVEÇ’TEN YALNIZCA İKİ ASKER

Norveç Savunma Bakanlığı, Grönland’a sadece 2 askeri personel gönderildiğini duyurdu. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise yaptığı açıklamada, “İsveç Silahlı Kuvvetlerinden bazı subaylar bugün Grönland’a geliyor. Birkaç müttefik ülkeden oluşan bir grubun parçası olarak, Danimarka’nın ‘Arktik Dayanıklılık Operasyonu’ tatbikatı çerçevesinde etkinlikler hazırlayacaklar” dedi. Ayrıca, bu personelin “Danimarka’nın talebi üzerine” görevlendirildiğini belirtti.

ASKERİ TATBİKATLAR DEVAM EDİYOR

Grönland’a dayanışma amacıyla gönderilen 2 Norveçli asker, diğer NATO ülkelerinin destek personeliyle birlikte adanın sahibi Danimarka’nın düzenlediği çeşitli askeri tatbikatlarda yer alacaklar. İttifakın diğer üyeleri Kanada ve Fransa da, önümüzdeki haftalarda Grönland’ın başkenti Nuuk’ta konsolosluk açacaklarını duyurarak bu dayanışmayı pekiştirecek. NATO ülkelerinin tatbikatlar için asker göndermesi alışılmadık bir durum değil, ancak bu durum, ABD Başkanı Trump’ın Grönland’ı ABD’nin bir parçası haline getirme isteğine yönelik bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

