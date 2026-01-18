Çin Elektrik Tüketiminde Rekor Düzeye Ulaştı

ÇİN’DE 2025 YILI ELEKTRİK TÜKETİMİ ARTIYOR

Çin Ulusal Enerji İdaresi, 2025 yılına ait elektrik tüketim verilerini duyurdu. İlgili verilere göre, ülkede elektrik tüketiminin 2025 yılında yıllık bazda yüzde 5 oranında artarak 10,4 trilyon kilovatsaate ulaşması bekleniyor. Böylece Çin, ilk defa bir yılda 10 trilyon kilovatsaat barajını aşan ülke olma unvanını elde etti.

YÜKSEK TEKNOLOJİ İMALATI TETİKLEYİCİ

Bu dönemde, elektrik tüketimi açısından ABD’nin iki katını geride bırakan Çin, Avrupa Birliği, Rusya, Hindistan ve Japonya’nın toplam elektrik tüketimini de aşmayı başardı. Elektrik tüketimindeki artışın en büyük nedeninin yüksek teknoloji imalatı olduğu kaydedildi. Özellikle yeni enerji araçlarının üretiminde elektrik tüketimi yüzde 20, rüzgar enerjisi donanımları üretiminde ise yüzde 30 oranında artış gösterdi.

DİJİTAL EKONOMİ YENİ TALEP OLUŞTURUYOR

Dijital ekonominin ve yeni teknolojilerin yayılması, yeni elektrik talebini de artırıyor. 5G gibi yeni altyapıların hızlı bir gelişim göstermesiyle birlikte internet ve bağlantılı sektörlerdeki elektrik tüketiminin de yüzde 30 oranında arttığı bildiriliyor. Ayrıca, batarya şarj ve değiştirme sektörlerinde de elektrik tüketimindeki artışın yaklaşık yüzde 50 seviyesine ulaştığı ifade ediliyor.

