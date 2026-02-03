Çin Elektrikli Araçlar İçin Gizli Kapı Kollarını Yasaklıyor

cin-elektrikli-araclar-icin-gizli-kapi-kollarini-yasakliyor

Çin’den önemli adım… Asya ülkesi, modern elektrikli araçlarda sıkça kullanılan gizli kapı kollarını yasaklama kararı aldı.

CAN KAYIPLARINA DİKKAT!

Bu karar, özellikle kaza anlarında elektrik sisteminin devre dışı kalması sonucunda kapıların açılmaması ve buna bağlı can kayıplarının artması üzerine alınmıştı. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı’nın açıkladığı yeni düzenlemelere göre, araçların hem içeriden hem de dışarıdan fiziksel bir müdahaleyle açılabilen mekanik mekanizmalara sahip olması zorunlu hale getiriliyor.

ÖLÜMCÜL KAZALARIN YANSIMASI

Yeni yönetmelikler, Xiaomi elektrikli araçlarının karıştığı ve kaza sonrası kapıların kilitlenmesi nedeniyle yolcuların tahliye edilemediği trajik olaylardan sonra yürürlüğe girecek. Son zamanlarda Chengdu ve Tongling şehirlerinde yaşanan kazalarda, çevredekilerin yardıma koşmasına rağmen elektrikli kapı kollarının çalışmaması nedeniyle kurtarma çalışmalarının başarılı olamadığı kaydedilmişti. Devlet medyasına göre, Çin’de en çok satan 100 yeni nesil aracın yaklaşık yüzde 60’ı şu anda bu tartışmalı gizli kapı kolu tasarımını kullanıyor.

GESİMİ HAZIRLAYAN DÜZENLEME

1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan düzenlemede, araç kapılarında (bagaj hariç) en az 6 cm x 2 cm x 2,5 cm ölçülerinde bir boşluk bulunması ve kapı kolunun elle kavranabilir olması zorunluluğu getiriliyor. Ayrıca, araç içindeki mekanik açma kollarının yerini gösteren belirgin işaretlerin de bulunması şart koşulacak. Onaylanmış ve piyasaya çıkma aşamasında olan modeller için ise tasarım güncellemeleri amacıyla 2029 yılına kadar iki yıllık bir ek süre tanınacak.

KÜRESEL PAZARA ETKİSİ

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’in atmış olduğu bu adım, sadece yerel üreticileri değil, aynı zamanda Tesla gibi uluslararası markaları da etkileyebilecek. Uzmanlar, üreticilerin Çin pazarı için ayrı bir tasarım masrafı yerine, küresel modellerinde standart mekanik kapı kollarına geçiş yapabileceğini belirtiyor. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’daki güvenlik otoriteleri de benzer endişeler nedeniyle gizli kapı kolu sistemlerine dair incelemelerini sürdürüyor.

