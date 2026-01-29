Çin Hükümeti Milyar Dolarlık Suç Ağına Darbe Vurdu

Çin yönetimi, Ming ailesi adlı büyük bir insan kaçakçılığı ve uyuşturucu çetesi üyesi 11 bireyin idam cezasını onayladı. Eylül ayında cinayet, insan kaçırma ve dolandırıcılık gibi suçlardan mahkum edilen bu kişilerin cezası, Yüksek Halk Mahkemesi tarafından onay aldı. Ülkenin en etkili dört suç ailesinden biri olarak bilinen Ming ailesi, internet dolandırıcılığı, fuhuş ve uyuşturucu üretimi gibi yasadışı faaliyetlerde bulunan büyük tesisler işletiyordu. Şebeke, Myanmar’daki yönetici cuntayla iş birliği yaparak yerel yönetimlerde ve milis güçlerinde önemli pozisyonlar elde ederek yasa dışı faaliyetlerine koruma sağlıyordu.

10 BİN KİŞİLİK KÖLE ORDUSU

Ming Xuechang’ın liderlik ettiği bu suç şebekesi, Çin sınırındaki Kokang bölgesinde bulunan “Çöken Kaplan Villası” ile bağlantılıydı. Devlet televizyonuna göre, grubun en güçlü döneminde dolandırıcılık ve diğer suçlar için yaklaşık 10 bin kişi çalışıyordu. Laukkaing, bölgedeki dolandırıcılık faaliyetlerinin merkez üssü haline gelirken, burada zorla çalıştırılan ve insan kaçakçılığı mağduru olan kişiler “dolandırıcı köle” olarak değerlendiriliyordu. Bu kişiler internet aracılığıyla insanları dolandırmakla yükümlü kılınıyordu, aynı zamanda uyuşturucu üretimi ve fuhuş da bu evlerde gerçekleştiriliyordu. İçinde uyuşturucu laboratuvarları ve boş odaların bulunduğu yerleşkelerde, ağır insan hakları ihlalleri yaşanıyordu.

SONLARI GELDİ

Pekin hükümeti, mağdur ailelerin şikayetleri ve artan uluslararası baskı üzerine 2023 yılında bu suç örgütlerine karşı geniş çaplı bir operasyon başlattı. İdam cezasına çarptırılanlar arasında, Myanmar eyalet parlamentosunda görev almış Ming Xuechang’ın oğlu Ming Guoping ve torunu Ming Zhenzhen de bulunuyor. Aile lideri Ming Xuechang, gözaltına alınmasının ardından intihar ederken, oğlu ve torunu, son anlarında aileleriyle görüştürüldükten sonra idam edildi. Şebekenin bir diğer suç lideri Wu Hongming ile birlikte yürüttüğü, 14 Çin vatandaşının ölümüne yol açan cinayet ve işkence olayları da mahkeme kayıtlarına geçiş yaptı. Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık çeteleri, her yıl 43 milyar dolardan fazla para çaldığı tahmin edilmekte olup, bu çeteler Myanmar’daki iç savaşın yarattığı otorite boşluğundan faydalanarak faaliyetlerini genişletme imkanı buldular.