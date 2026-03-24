Çin’in İsrail Uyarısı: Vatandaşları Ülkeyi Terk Etmeye Çağırdı

Çin, Orta Doğu’daki çatışma ortamının güvenlik sıkıntılarının artması sebebiyle İsrail’de bulunan vatandaşlarına hızlı bir şekilde ülkeyi terk etme tavsiyesinde bulundu.

DRON SALDIRILARI TEHLİKESİ

Çin’in Tel Aviv Büyükelçiliği, yayınladığı güvenlik mesajında İsrail’e yönelik dron saldırılarının sıklığı ve yoğunluğunun artmakta olduğunu vurgulayarak bunun sonucunda can ve mal kaybı yaşandığını belirtti. Ülkedeki sığınaklara zamanında ulaşamayan kişilerin saldırılar sonucunda zarar görmesinin arttığına dikkat çekildi ve vatandaşların derhal ülkeyi terk etmeleri gerektiği ifade edildi.

TABA SINIR KAPISI’NA YÖNLENDİRİYORLAR

Çin hükümeti, vatandaşların ülkeyi terk etmeleri için Mısır sınırındaki Taba Sınır Kapısı’ndan tahliye düzenleyeceği bilgisini paylaştı. Ayrıca, halen İsrail’de bulunan Çin vatandaşlarına havaalanları, limanlar, elektrik santralleri, rafineriler ve kritik askeri bölgelerden uzak durmaları önerildi. Hatırlatmak gerekirse, ilk saldırıların yaşandığı günlerde İran’daki Çin vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde bir uyarı yapılmış, İsrail’deki vatandaşlarına ise yalnızca risk taşıyan bölgelerden kaçınmaları gerektiği bildirilmişti.