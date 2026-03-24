Petrol Fiyatları İran Gerilimiyle Yeniden Yükseliyor

WTI ham petrol vadeli işlemleri, İran’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın iddialarına yanıt vermesi ve çatışmayı sona erdirmek adına hiçbir görüşmenin yapılmadığını reddetmesiyle önceki seansta yaşanan kayıplarının bir kısmını telafi etti ve varil başına 91 doların üzerine çıktı. WTI petrol an itibarıyla 90,85 dolardan işlem görüyor. Aynı durum Brent petrol için de geçerli; endişelerin etkisiyle Brent, 100 doları aşarak 100,2 dolardan alıcı buluyor. Tahran, Trump’ın açıklamalarını finans piyasalarını etkileme çabası olarak değerlendirdi ve ABD hedeflerine karşı yeni saldırılar düzenlemesi, İsrail’in de İran’a yönelik saldırılarına devam etmesiyle dikkat çekti.

ERTELENME PETROL FİYATLARINI İSTİKRARA KAVUŞTURDU

Pazartesi günü Trump, İran enerji altyapısına yönelik planlanan saldırıları beş gün erteledi ve verimli görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Bu erteleme, petrol fiyatlarının istikrara kavuşturulması amacıyla değerlendirilmişti. Trump, bir anlaşma sağlandığında fiyatların “kaya gibi düşeceğini” ifade etti. Ancak herhangi bir görüşmenin sonucu ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılma ihtimali halen belirsizliğini koruyor ve piyasaları temkinli bir tutum içinde bırakıyor.

ÇATIŞMA PETROL ÜRETİMİNİ ETKİLİYOR

Devam eden çatışmalar, dünya petrol üretiminin yaklaşık %20’sinin aktığı kritik bir geçiş noktasını fiilen kapatarak, Orta Doğu’daki üreticileri önemli ölçüde üretimlerini düşürmeye zorladı. Bu durum, küresel enerji pazarında belirsizlikleri artırıyor ve yatırımcıların tehditleri göz önünde bulundurarak temkinli davranmalarına sebep oluyor.