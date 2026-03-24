Galatasaray Victor Osimhen İle Sakatlık Şoku Yaşadı

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool’a karşı oynanan maçta, sakatlıklar peş peşe geldi.

SAKATLIK KAZASI

Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Victor Osimhen, sakatlık yaşayarak ilk yarı sona ermeden Noa Lang ile değiştirilmişti. Kolunda çoklu kırık bulunduğu açıklanan Osimhen, Nijerya’daki izninin ardından dün ameliyat masasına yatırıldı.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Üç saat süren operasyonun başarılı geçtiği bildirilirken, Osimhen’in sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı da netleşti. Alınan bilgilere göre, Nijeryalı futbolcu en az 1 ay boyunca takımından ayrı kalacak.

MAÇLARDAN YOKLUK

Osimhen’in, Süper Lig’de oynanacak olan Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında forma giyemeyeceği ifade ediliyor. Ayrıca Türkiye Kupası’nda Gençlerbirliği ile yapılacak maçta da yer alamayacağı belirtildi.