Kuyumcukent’te Küçük Gramajlı Altın Stoku Tükendi

kuyumcukent-te-kucuk-gramajli-altin-stoku-tukendi

Altın fiyatlarındaki düşüş, kuyumcuların kapılarını aşındıran alıcıları beraberinde getirdi. Kuyumcukent’e akın eden vatandaşlar, yoğun bir kalabalık oluşturdu. Araçlarıyla gelenler, bölgede trafik yoğunluğuna neden olurken, otoparklar dolup taştı. Sürücüler, özellikle Kuyumcukent çevresinde hareket etmekte zorluk yaşadı. Bu yoğunluk, gün boyunca devam etti.

YOĞUN TALEP VE İLGİ

Artan talep sonucunda kuyumcular, küçük gramajlı altınlara olan ilginin yükseldiğini ifade etti. Özellikle 1 ve 5 gramlık altınların hızla tükendiğini ve bazı kuyumcu dükkanlarında bu ürünlerin temin edilmesinin zorlaştığını dile getirdi. Kuyumcukent’te, gram altın fiyatı 6 bin 800 TL seviyelerinde işlem görürken, gümüşün gram fiyatı ise 105 TL civarında seyrediyor. Bu durum, alım satımda canlılık yaratıyor.

