Çınarcık’ta Gül Tut’un Ölümüne İlişkin Gözaltı Kararı

Çınarcık’taki olay sonrası gelişmeler

26 Eylül tarihinde Çınarcık’ta 6 katlı bir binanın teras katından düşerek hayatını kaybeden Gül Tut’un ölümü üzerinden araştırmalar devam ediyor. Bu kapsamda, tutuklu olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan E, ifadeye çağrılarak Yalova Adliyesi’ne götürüldü.

AÇIKLAMADAN SONRA GÖZALTINA ALINDI

Kervan E’nin ifadesinin alınmasının ardından, “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Bu sabah, Kervan E. adliyeye sevk edilerek işlemlere başlandı.