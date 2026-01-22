Çınarcık’taki Gül Tut Davasında Kervan E Gözaltına Alındı

ÇINARCIK’TA GÜL TUT’UN ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Çınarcık’ta 6 katlı bir binanın teras katında meydana gelen ve 26 Eylül’de Gül Tut’un düşerek hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili olarak, tutuklu durumda bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan E, ifadesine başvurulmak üzere Yalova Adliyesi’ne çağrıldı.

KERVAN E. HAKKINDA GÖZALTINA ALMA KARARI ÇIKTI

Yapılan ifadenin ardından, Kervan E. hakkında “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Bu sabah adliyeye sevk edilen Kervan E, sürecin ilerleyişine dair merak uyandırdı.