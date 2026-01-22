Çınarcık’taki Gül Tut Davasında Kervan E Gözaltına Alındı

cinarcik-taki-gul-tut-davasinda-kervan-e-gozaltina-alindi

ÇINARCIK’TA GÜL TUT’UN ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Çınarcık’ta 6 katlı bir binanın teras katında meydana gelen ve 26 Eylül’de Gül Tut’un düşerek hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili olarak, tutuklu durumda bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan E, ifadesine başvurulmak üzere Yalova Adliyesi’ne çağrıldı.

KERVAN E. HAKKINDA GÖZALTINA ALMA KARARI ÇIKTI

Yapılan ifadenin ardından, Kervan E. hakkında “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Bu sabah adliyeye sevk edilen Kervan E, sürecin ilerleyişine dair merak uyandırdı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kahramanmaraş’ta Bebeğe Uygulanan Hemşire Şiddeti Gündemde

Kahramanmaraş'ta hemşire şiddeti nedeniyle engelli kalan 5 yaşındaki Deniz Esin Bozoklar’ın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sağlık çalışanı, bebeğe zalimce müdahalede bulundu. Ailenin avukatı durumu "eşkıyalık" olarak nitelendirdi.
Gündem

Para Politikası Kurulu Faiz Kararını Duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026'nın ilk faiz kararını duyurdu ve politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 38'den yüzde 37'ye düşürdü.
Gündem

Gazze Barış Kurulu İmza Töreni Davos’ta Gerçekleşti

Davos'ta toplanan Gazze Barış Kurulu, kurucu üyeleriyle imza sürecine girdi. Trump, Hamas’a silah bırakma çağrısı yaparak, aksi takdirde sonuçlarının olacağını belirtti. Türkiye'yi Hakan Fidan temsil ediyor.
Gündem

Yapay Zeka Çağında Kariyer Değişimleri Bekleniyor

Palantir'in CEO'su Alex Karp, Davos'taki konuşmasında yapay zekanın beşeri bilimler alanındaki iş fırsatlarını azaltacağını ve üretim odaklı mesleklerin öneminin artacağını belirtti.
Gündem

Ankara’daki Uçak Kazasında Kaza Kırım Ön Raporu Açıklandı

Ankara'da düşen Libya uçağına dair kaza kırım ön raporu tamamlandı; kazanın oluş şekli ve uçağın son bakım durumu raporda detaylandırıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.