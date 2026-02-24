Çınarköy Mahallesi’nde Kaza: 3’ü Çocuk 5 Kişi Hayatını Kaybetti

ÇINARKÖY’DE KAZA: 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çınarköy Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana gelen çarpışmada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu trajik olayda, 3’ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE

Kaza ihbarının ardından jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi işlemleri için morga sevk edildi.

KAZA NEDENİYLE İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi. Olayın nedenini araştırmak üzere ekiplerin çalışmaları devam ediyor.