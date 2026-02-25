Galatasaray Juventus Maçında Osimhen’den Açıklamalar

galatasaray-juventus-macinda-osimhen-den-aciklamalar

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunun rövanşında bugün İtalya’nın Juventus takımını ağırlayacak. Bu kritik karşılaşma öncesinde, Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İLK MAÇ GÜCÜ

Osimhen, “İlk maçı 5-2 kazanmış olmanın bilinciyle ancak karşımızdaki rakibin de Juventus olduğu bilinciyle sahaya çıkacağız. Önümüzdeki 90 dakika uzun bir 90 dakika olacak, mücadele içinde geçecek, zorlu geçecek. Hazırlığımızı yaptık, onları bekliyoruz.” şeklinde ifadelerde bulundu.

MEDİKAL DESTEK

Oyuncu ayrıca, sakatlık durumu hakkında da değerlendirmelerde bulundu: “Sakatlık konusunda medikal ekibimize teşekkür ederim, bana çok büyük destek verdiler. Onların desteği sayesinde kısa sürede toparlandım.” dedi.

