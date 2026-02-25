Cupra Born Türkiye’de Yenilenen Fiyatıyla Satışta

cupra-born-turkiye-de-yenilenen-fiyatiyla-satista

Elektrikli otomobil pazarında rekabetin giderek arttığı günlerde, sportif tasarımıyla dikkat çeken Cupra, Türkiye’de önemli bir adım attı. Markanın tamamen elektrikli aracı olan Cupra Born, yenilenen fiyatıyla resmi satışa sunuldu. Tek şarjla yaklaşık 600 kilometreye kadar menzil sağlayabilen Born, sunduğu performans ve teknoloji ile pek çok içten yanmalı hatchback modele ciddi bir alternatif oluşturuyor. Fiyatı, onu neredeyse bir Renault Clio’dan biraz daha yüksek bir konuma getiriyor.

YENİ ALTYAPI VE AVANTAJLARI

Cupra Born, Volkswagen Grubu tarafından elektrikli araçlar için tasarlanan MEB platformu üzerine inşa ediliyor. Bu yapı, batarya yerleşimi ve ağırlık dağılımı bakımından önemli avantajlar sağlıyor. Aracın zeminine monte edilen batarya, düşük ağırlık merkezi sayesinde yol tutuşunu iyileştirirken, iç kısımda da daha geniş ve ferah bir yaşam alanı oluşturmasına yardımcı oluyor.

