Peteklerin Isınmaması İçin Önemli Çözüm Önerileri

Soğuk havaların etkisiyle kombilerin sürekli çalışmasına rağmen evlerin yeterli şekilde ısınmaması, birçok hane için yaygın bir problem oluşturuyor.

PETEKLERDEKİ TORTULAR ETKİLİ OLUYOR

Tesisat uzmanlarına göre, bu sorunun en önemli sebeplerinden biri peteklerin içinde biriken tortular. Çoğu evde göz ardı edilen bu durum, hem ısıtma konforunu olumsuz etkiliyor hem de enerji maliyetlerini yükseltiyor. Kalorifer tesisatında yer alan su, kullanım süresinin uzamasıyla birlikte kireç, pas ve metal kalıntılarıyla kirlenme riski taşıyor.