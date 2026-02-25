Peteklerin Isınmaması İçin Önemli Çözüm Önerileri

peteklerin-isinmamasi-icin-onemli-cozum-onerileri

Soğuk havaların etkisiyle kombilerin sürekli çalışmasına rağmen evlerin yeterli şekilde ısınmaması, birçok hane için yaygın bir problem oluşturuyor.

PETEKLERDEKİ TORTULAR ETKİLİ OLUYOR

Tesisat uzmanlarına göre, bu sorunun en önemli sebeplerinden biri peteklerin içinde biriken tortular. Çoğu evde göz ardı edilen bu durum, hem ısıtma konforunu olumsuz etkiliyor hem de enerji maliyetlerini yükseltiyor. Kalorifer tesisatında yer alan su, kullanım süresinin uzamasıyla birlikte kireç, pas ve metal kalıntılarıyla kirlenme riski taşıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Cupra Born Türkiye’de Yenilenen Fiyatıyla Satışta

Cupra, uygun fiyatlı elektrikli aracı Born'u tanıtarak satışa çıkardı. Yeni modelin özellikleri ve Türkiye fiyatı hakkında detaylar paylaşıldı.
Gündem

Galatasaray Juventus Maçında Osimhen’den Açıklamalar

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Juventus ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi rövanşı öncesi basın toplantısında önemli sözler sarf etti.
Gündem

Kuzey Çevre Demiryolu Projesi İçin Finansman Anlaşması Sağlandı

Kuzey Çevre Demiryolu Projesi kapsamında, altı uluslararası finans kuruluşuyla 6,75 milyar dolarlık finansman anlaşması yapıldı. Proje, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerek 44 tünel ve 42 köprü inşa edecek.
Gündem

İmralı’dan 27 Şubat’ta Yeni Mesaj Beklentisi

27 Şubat'ta İmralı'dan yeni bir mesaj gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yılki silah bırakma çağrısının yıl dönümünde, sürecin yeni aşamasına dair önemli bir açıklama yapılması umuluyor.
Gündem

ABD Petrol Tankeri Takibi: Karayipler’den Hint Okyanusu’na Uzandı

ABD Savunma Bakanlığı, Hint-Pasifik Komutanlığı'nın yaptırım altındaki bir petrol tankerine Hint Okyanusu'nda müdahale ettiğini duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.