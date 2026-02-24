Çınarköy Mahallesi’nde Kaza: 5 Ölü, 2 Yaralı

İKİ ARAÇ KAFADAN ÇARPISINDA FECİ KAZA

Çınarköy Mahallesi’nde meydana gelen bir trafik kazasında, iki otomobil sürücülerinin direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda çarpıştı. Bu elim kaza sonucunda 5 kişi, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu şekilde, yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine, jandarma ve sağlık ekipleri kaza mahalline yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin sağladığı ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişilerin cesetleri ise otopsi işlemleri için morga nakledildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın detaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Kaza ile ilgili tüm gerekçeler ve sebepler araştırılıyor.

