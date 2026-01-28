Cinayet Dosyası 10 Yıl Sonra Aydınlatıldı

Suç ve suçluyla mücadele, ülke genelinde aralıksız sürdürülüyor. Bu bağlamda emniyet güçlerinin zaman anlayışı önemini koruyor. 10 yıl önce Antalya’da meydana gelen bir cinayet, ekiplerin titiz çalışmaları ile aydınlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cinayet zanlısının başka bir suçtan dolayı hapiste olduğunu açıkladı. Detayları sosyal medya platformu X üzerinden paylaşan Bakan Yerlikaya, “10 YIL ÖNCE İŞLENEN CİNAYET AYDINLATILDI” ifadesini kullandı.

10 YIL ÖNCEKİ CİNAYETİN AYDINLATILMASI

Antalya’da 10 yıl önce işlendiği için faili meçhul kalan kadın cinayeti, Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından aydınlatıldı. Polis, 29.02.2016 tarihinde öldürülen S.K. adlı kadının katilinin peşine düştü. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri hassas bir çalışma başlattı. Bu dosyayla ilgili detaylı ve teknolojik incelemeler yeniden ele alındı.

ŞÜPHELİLER ARASINDA BENZERLİKLER TESPİT EDİLDİ

Olayın failinin daha önce benzer cinayetlere karışmış olabileceği düşünülerek arşiv incelemeleri başlatıldı. 14.06.2019 tarihinde Antalya Muratpaşa ilçesinde meydana gelen K.K.D. isimli kadının cinayeti ile 2016 yılında işlenen S.K. cinayeti arasında benzerlikler keşfedildi. 2019 yılında şüpheli olarak tutuklanan M.K., 2016’daki cinayetin de faili olabileceği ihtimaliyle değerlendirildi.

CİNAYETİN FAİLİ TESPİT EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hapisteki M.K.’den 25.11.2025 tarihinde kan örneği alarak, S.K.’dan elde edilen biyolojik verilerle karşılaştırılması için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. 22.01.2026 tarihinde alınan cevapta; 2016 yılında öldürülen S.K.’dan alınan DNA profili ile şüpheli M.K.’dan alınan kan örneği arasında uyumluluk olduğu belirlendi. Böylece, 29.02.2016 tarihinde öldürülen S.K.’nın katilinin M.K. olduğu kesinleşti.

SUÇLU KAZANAMADI

Valilik, Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürü, Cinayet Büro Amirliği ve tüm ekipleri yürekten tebrik ediyorum. İki kadını katleden vicdansız, polisimizden kaçamadı. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için, özel ekiplerimizle birlikte geçmişteki faili meçhul cinayetleri aydınlatma çabalarımız devam ediyor.