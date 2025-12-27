Cinayet Gözaltında: Sümeyye Durgun’un Doğum Günü Görüntüleri Ortaya Çıktı

Olay, 25 Aralık akşam saatlerinde Yenişehir ilçesindeki bir sitede yaşandı. Boş bir dairede mülk sahibinin gerçekleştirdiği kontrolde, çöp poşetinin içinde kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan araştırmalarda meydana gelen cinayetin mağduru Sümeyye Durgun’un, eşi tarafından bir gün önce kayıp olarak bildirildiği belirlendi. Durgun’un cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

CİNAYET ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALINDI

Sümeyye Durgun’un cinayetiyle ilgili şüpheliler arasında sitenin kapıcısı Siraç Kartal ile kaçmasına yardım ettiği iddia edilen akrabası M.T. yer aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Siraç Kartal, mahkeme tarafından ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanırken, akrabası M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GAZİANTEP’TE YAKALANDI

Siraç Kartal’ın, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yakalandığı bilgisi alındı. Emniyette verdiği ifadede, Sümeyye Durgun ile bir gönül ilişkisi yaşadıklarını, kadının kendisinden yüksek miktarda para talep etmesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını ve tartışmanın ardından kadını öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca, cinayet öncesinde Sümeyye Durgun’un eşinin doğum gününü kutladığı anlara ait görüntüler de basına yansıdı. Bu görüntülerde, Durgun’un müzik eşliğinde pasta ile eşinin doğum gününü kutladığı ve çiftin birbirine sarıldığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.