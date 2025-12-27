Cinayet Gözaltında: Sümeyye Durgun’un Doğum Günü Görüntüleri Ortaya Çıktı

cinayet-gozaltinda-sumeyye-durgun-un-dogum-gunu-goruntuleri-ortaya-cikti

Olay, 25 Aralık akşam saatlerinde Yenişehir ilçesindeki bir sitede yaşandı. Boş bir dairede mülk sahibinin gerçekleştirdiği kontrolde, çöp poşetinin içinde kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan araştırmalarda meydana gelen cinayetin mağduru Sümeyye Durgun’un, eşi tarafından bir gün önce kayıp olarak bildirildiği belirlendi. Durgun’un cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

CİNAYET ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALINDI

Sümeyye Durgun’un cinayetiyle ilgili şüpheliler arasında sitenin kapıcısı Siraç Kartal ile kaçmasına yardım ettiği iddia edilen akrabası M.T. yer aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Siraç Kartal, mahkeme tarafından ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanırken, akrabası M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GAZİANTEP’TE YAKALANDI

Siraç Kartal’ın, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yakalandığı bilgisi alındı. Emniyette verdiği ifadede, Sümeyye Durgun ile bir gönül ilişkisi yaşadıklarını, kadının kendisinden yüksek miktarda para talep etmesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını ve tartışmanın ardından kadını öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca, cinayet öncesinde Sümeyye Durgun’un eşinin doğum gününü kutladığı anlara ait görüntüler de basına yansıdı. Bu görüntülerde, Durgun’un müzik eşliğinde pasta ile eşinin doğum gününü kutladığı ve çiftin birbirine sarıldığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

2026 Yılında Plastik Poşet Ücreti 1 Lira Olacak

Plastik poşet ücretleri, 2026'dan itibaren 1 lira olarak belirlendi. Çevre ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım atıldı.
Gündem

Kar Ve Tipi Nedeniyle Doğu Anadolu’da Ulaşım Aksadı

Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı, şehirlerde yaşamı aksattı. Kars, Ağrı, Iğdır ve Van gibi yerlerde vatandaşlar zorluklar yaşadı. Kar manzaraları dikkat çekiyor.
Gündem

Kuvvetli Kar Yağışı Ve Rüzgar Uyarısı Geldi

Soğuk hava ve kar yağışı Türkiye genelinde devam edecek. Meteoroloji, 10 il için kar yağışı uyarısı yaptı. Ayrıntılar ise günlük hava tahmin raporunda yer aldı.
Gündem

İstanbul’da Alkollü Sürücünün Dehşet Verici Kazası

Sultanbeyli'de alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Silah Ve Uyuşturucu Ticareti Yapan 16 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik 16 kişi gözaltına alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.