Cinayet İddiasında Yeni Gelişmeler Yaşanıyor

Dehşetin Adresi: Topçam Mahallesi

Merkez Topçam Mahallesi’nde meydana gelen korkunç olayda, Yunanistan’dan Tokat’a dönen Zihni Cankurtaran ile oğlu Mustafa Cankurtaran arasında gayrimenkul satışından kaynaklanan bir tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu, Mustafa Cankurtaran, babasını baltayla öldürdü. Olaydan sonra Mustafa Cankurtaran, babasının cansız bedenini işletmeciliğini yaptığı Ahi Evleri Sitesi’nde bulunan havuz yanındaki depoya taşıdı. Şüphelinin, cesedin koku yaymasını engellemek ve suçunu gizlemek amacıyla üzerini kireçle örtmesi dikkat çekti.

İHBAR ZİHİNİ AÇTI

Zihni Cankurtaran’dan uzun zamandır haber alamayan Bursa’daki kızları, olayın değerlendirilmesi için polise başvuruda bulundu. Bu ihbar üzerine Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, gerçekleştirdikleri teknik ve fiziki takipler neticesinde Mustafa Cankurtaran’ı gözaltına aldı. Sorgulama sırasında şüphelinin cinayet işlemiş olduğunu itiraf ettiği bildirildi. Mustafa Cankurtaran’ın ardından, olayla bağlantılı olduğu düşünülen beş kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.