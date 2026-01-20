Cinayet Zanlısı F.İ. Başka Bir Ölümün Şüphelisi Çıktı

Kadın cinayeti İzmir’in Bornova ilçesinde gerçekleşti. Soruşturmalar kapsamında, cinayetin zanlısı F.İ. (26) ile birlikte yardım ve yataklık iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Cinayet zanlısının yer göstermesi sonucu Mihriban’ın cansız bedeni, Pınarbaşı mevkisinde ormanlık alanda gömülü halde bulundu. Yapılan incelemeler, zanlının yalnızca Mihriban Yılmaz’ın ölümüne karışmadığını, 2023 yılında Manisa’da yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği düşünülen Naile Büşra Sarıgül dosyasıyla da ilgili baş şüpheli olduğunu belirledi ve bu nedenle tutuklandı.

CİNAYETİ ANLATTI

Cinayet zanlısı F.İ., emniyette verdiği ifade ile olay gününü detaylandırdı. Mihriban Yılmaz ile otomobil içindeki tartışmalarına değinen zanlı, genç kızın kendisini tehdit etmesi üzerine paniklediğini söylerken, “Telefonu almaya çalıştım, vermedi ve otomobilden inmeye çalıştı. Ağabeylerinin beni öldüreceğini söyleyerek tehdit edince iyice panikledim ve düşünce yetimi kaybettim. Niyetim zarar vermek değildi. Sadece yaşayacağım sorunlardan dolayı inmesine engel olmaya çalıştım. Bu sırada bir elimle kendime çektim, diğeriyle bağırmasın diye ağzını kapattım.” şeklinde ifade verdi.

ORMANDA GÖMDÜ

Mihriban’ın bir süre sonra bayıldığını ve otomobilden düştüğünü öne süren F.İ., ilk yardım çabalarının sonuç vermediğini ileri sürdü. Şok geçirdiğini belirten zanlı, “Yüzüne vurarak uyandırmaya çalıştım ancak tepki vermedi. Kalp masajı yaptım ama netice alamadım. Telefonu çaldı, yengesi ve annesi arıyordu ama açmadım. Cansız bedeni kamyonetin arka koltuğuna bindirip Pınarbaşı’ndaki ormanlık alana götürdüm. Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm.” şeklinde konuştu.