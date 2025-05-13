Çine’de Uyuşturucu Testi Yapıldı

ŞÜPHELİ ARAÇ DURDURULDU

Aydın’ın Çine ilçesinde, devriye gezen Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçaova Mahallesi’nde H.D. isimli sürücünün kullandığı bir aracı durdurdu. Araç durdurulduğunda sürücü üzerinde şüphe oluşturduğu için bu işlemi gerçekleştirdi.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Yapılan testlerde, şüpheli şahsın sağlık kurumunda uyuşturucu madde kullandığı belirlendi. Bu durum, trafik güvenliğini tehdit eden bir eylem olarak değerlendirildi.

PARA CEZASI VE EHLİYETİNİ KAYBETTİ

Uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edilen H.D.’ye, Trafik Jandarması tarafından 66 bin 519 TL tutarında trafik idari para cezası uygulandı. Bununla birlikte, sürücünün ehliyetine de 5 yıl süre ile el koyuldu.