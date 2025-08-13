Özel, Çerçioğlu’na Partime Katıl dedi!

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Silivri’de Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında geçeceği iddialarını değerlendirdi. İBB soruşturması çerçevesinde tutuklanan ve itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’ın en fazla çalıştığı belediyenin Aydın olduğunu belirten Özel, “Aziz İhsan Aktaş’ın Türkiye’de en çok çalıştığı birinci belediye Aydın. Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı belediyeleri içeri tıkın demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar, yargılanır” diye konuştu.

CHP’LİLER VE AK PARTİLİLER ARASINDAKİ ÇİFTE STANDART

Özel, devamında şu sözlere yer verdi: “Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı herkesi CHP’li ise suçlu, değilse dokunulmaz kabul ettiniz. AK Partilileri ellemiyorlar. ‘Ya içeri atıl ya da gel partime katıl.’ Şimdi yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu, Aziz İhsan Aktaş’la çalıştınız, ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir.”

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NA HAKSIZLIĞA TEPKİ

Özel, Özlem Çerçioğlu’nun suçsuz olduğunu savunduğunu belirterek, “Bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken, bu mertliği gösteremeyip Tayyip Erdoğan böyle mi alacaksın Aydın’ı? Yazıklar olsun. Yine alacağım Aydın’ı” dedi.

AK PARTİ’NİN DURUMU

Özlem Çerçioğlu’na yönelik “Ya içeri atıl, ya AK Parti’ye katıl” şeklindeki ifadesine değinen Özel, “Formülüyle Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti’ye aydınlatacakmış. Yazıklar olsun öyle aydınlanmaya. AK Parti’nin kara düzeni.” şeklinde eleştiride bulundu.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Özel’in açıklamalarından dakikalar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşarak, yarın partilerine farklı katılımların olacağını duyurdu. Erdoğan, salondakilere “Ne kadar Aydın var burada?” diye sordu ve bu sorunun iddiaları doğruladığını belirtti.