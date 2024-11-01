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“Çinli 107 Yaşındaki Kadında Boynuz Görüntüsü”

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107 YAŞINDAKİ CHEN’İN İLGİNÇ HİKAYESİ

Dünya genelinde, Çin’in Guangdong bölgesinde yaşayan 107 yaşındaki Chen’in hikayesi dikkat çekiyor. Alnında, boynuza benzeyen 10 cm uzunluğunda bir çıkıntı bulunan Chen, TikTok’un Çin versiyonu olan Douyin’de bu ilginç “uzun ömür boynuzunu” sergileyerek popüler hale geldi.

SAĞLIKLI YAŞAMIN SIRRI

Sağlıklı bir yaşam süren Chen’in durumu, sosyal medya platformlarında kullanıcılar tarafından yaşının sırrı olarak kabul ediliyor. Bu ilginç özelliği ve uzun hayatı, birçok insanın ilgisini çekiyor ve yaşlanmaya dair merakları artırıyor.

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