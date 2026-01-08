Çinli Markadan Türkiye’de Üretim Hamlesi Bekleniyor

Ülkemizde son zamanlarda üç farklı modeli ile dikkat çeken Çinli otomobil markası Voyah, yerli üretim için ilk adımları atmaya başladı. Firmanın resmi sosyal medya platformundan yayımlanan bilgilere göre, Türkiye’de üretimi yapılması planlanan ilk aracın, markanın en dikkat çekici modeli olan Free 318 olacağı kaydedildi.

TEKNİK ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Yapılan açıklamada, Türkiye’deki Çinli temsilciler ile teknik çalışmaların devam etmekte olduğu ve üretim takvimine ilişkin detayların kesinleşmekte olduğu vurgulandı. 2019 yılında Dongfeng bünyesinde kurulan marka, bu stratejik hamle ile Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.