Çinli Mühendis, Musk’ı Mahkemeye Taşıdı

ELON MUSK, ÇİN ORIGINLI MÜHENDİSE KARŞI KANUNİ ADIM ATIYOR

Elon Musk, özellikle Apple ve OpenAI’a karşı açtığı davaların ardından şimdi de xAI şirketindeki gizli bilgileri, rakip bir yapay zeka firmasına sızdırmakla suçladığı bir mühendisle ilgili mahkemeye başvurdu. Dava dosyasında, xAI’da çalışan Xuechen Li isimli mühendisin Grok sohbet botuna dair gizli bilgileri kopyalayarak OpenAI’a sattığı öne sürülüyor. Şirket tazminat talebinde bulunurken, Li’nin OpenAI’da çalışmalarını engellemek için mahkemeden ihtiyati tedbir istiyor.

GİZLİ BİLGİLERİN HUKUKSUZ KULLANIMI

xAI’nin dava dilekçesinde belirtilene göre, Li şirkete katıldığı geçen yıl boyunca Grok’un geliştirilmesinde önemli bir rol üstlendi. Şirket, Li’nin ChatGPT’nin sunduğu özelliklerden daha ileri düzey teknolojileri çaldığını ve bunları OpenAI’daki yeni görevinde kullanmayı planladığını iddia ediyor. Dava dosyasına göre, Li temmuz ayında OpenAI’dan gelen iş teklifini kabul ettikten ve xAI’daki 7 milyon dolarlık hissesini satarak nakit elde ettikten sonra gizli bilgileri kopyaladı.

xAI, bu çıkardığı sırların OpenAI’ın ChatGPT’sine Grok’un “daha yenilikçi ve yaratıcı” özelliklerini kazandıracağını ve bu durumun rakiplerine milyarlarca dolarlık araştırma ve geliştirme maliyetinden tasarruf sağlayacağını savunuyor. Ayrıca, Li’nin 14 Ağustos’taki bir toplantıda belgeleri çaldığını kabul ettiğini ve izlerini gizlemeye çalıştığını kaydediyor.

xAI’ya göre, Li, yasa dışı faaliyetlerini gizlemek için tarayıcı geçmişini silmekte, sistem kayıtlarını temizlemekte, dosyaların adlarını değiştirmekte ve sıkıştırarak kişisel cihazına yüklemekteydi. Şirket, Li’nin hem el yazısı ile yazdığı bir belgede hem de sözlü olarak gizli bilgileri aldığına dair itirafta bulunduğunu belirtiyor. Li’nin 28 Temmuz’da xAI’dan istifa etmeden üç gün önce şirket verilerini kişisel cihazına yüklediği ve milyonlarca dolarlık hisse satışından para kazandığı öne sürülüyor.

Dava dilekçesinde ayrıca, Li’nin istifasından önce OpenAI’dan aldığı iş teklifini kabul ettiği ve 19 Ağustos’ta işe başlamasının planlandığı bilgisi de bulunuyor.

YENİ YETENEK SAVAŞLARI

Bu dönemde, yapay zeka alanında Meta, Microsoft, Google ve OpenAI gibi teknoloji devlerinin araştırmacıları transfer ettiği görülüyor. Sektördeki iş tekliflerinin bazıları yüz milyonlarca doları bulan sözleşmeleri kapsıyor. Öte yandan, Elon Musk da OpenAI’ın kurucularından biri olarak, Apple’a karşı ChatGPT’yi “kayıdığı” gerekçesiyle dava açmış durumda. Musk, ayrıca OpenAI’ın kar amacı gütmeyen şirket statüsünü değiştirmesine dair de mahkemeye başvurmuş ve bu durumun yasalara aykırı olduğunu belirtmişti.