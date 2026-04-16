MSB’den Yeni Komando Tugayı Kurulumu Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlediği haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gelecekteki stratejik vizyonuna dair önemli kararları kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki çatışmalardan elde edilen tecrübeler doğrultusunda modern harekat konseptleri ile uyumlu yeni komando tugaylarının kurulacağını duyurdu.

KURULACAK YENİ KOMANDO TUGAYLARININ…

Açıklamada, “Bakanlığımız, harbin doğasında ve teknolojide meydana gelen değişimleri yakından takip etmektedir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Rusya-Ukrayna çatışması ile ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrasında elde edilen tecrübeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda teşkilat yapısını sürekli olarak güncellemektedir. Bu çerçevede, komando tugaylarının sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Kurulacak yeni komando tugaylarının; mevcut teşkilat yapılarından farklı olarak, güncel tehdit değerlendirmeleri ve harekat konseptlerine uygun şekilde, modern bir anlayışla teşkil edilmesi planlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

KAHRAMANMARAŞ İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİ

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı Milli Savunma Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırıya dair başsağlığı dileklerini iletti. Aktürk, “Dün Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve ülkemizi derin bir acıya boğan menfur saldırıda hayatını kaybeden evlatlarımız ile fedakâr öğretmenimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

GENÇLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi’nin Türk Silahlı Kuvvetleri için nitelikli personel yetiştirdiğini belirterek, “Milli Savunma Üniversitemiz; yerli ve millî savunma sanayiimizin ileri teknoloji sistemlerini etkin şekilde kullanacak kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin lider personelini yetiştirerek, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katmakta, bu onurlu yürüyüşe katılmak isteyen tüm gençlerimizi bünyesine davet etmektedir” dedi.

84 BİN ADAY TERCİH YAPTI

Öğrenci temin faaliyetleri hakkında bilgi veren Tuğamiral Aktürk, “2026 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri kapsamında üç haftalık süreçte yaklaşık 84 bin aday tercihlerini tamamlamıştır. Milli Savunma Üniversitemize gösterilen yoğun ilgi, milletimizin Türk Silahlı Kuvvetlerimize duyduğu güvenin en somut göstergelerinden biridir” şeklinde konuştu. Aktürk, tercih işlemlerinin 24 Nisan’da sona ereceğini hatırlatırken, sözleşmeli bilişim personeli başvurularının 17 Nisan’da başlayıp 4 Mayıs’ta sona ereceğini belirtti.

TATBİKATLAR DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin eğitim ve tatbikat faaliyetlerine ara vermeden devam ettiğini dile getiren Aktürk, EFES-2026 Tatbikatı’nın komuta yeri safhasının tamamlandığını, fiilî sürecin ise 20 Nisan-21 Mayıs tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirileceğini açıkladı.

SOMALİ’DE GÖREV SÜRÜYOR

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Somali’deki deniz görevlerine ilişkin bilgi vererek, “TCG Gaziantep, TCG Bayraktar, TCG Bartın ve TCG Yzb. Güngör Durmuş ile Çağrı Bey Sondaj Gemisi ve beraberindeki destek gemileri 9-10 Nisan’da Mogadişu/Somali’ye ulaşmıştır. TCG Gaziantep fırkateynimiz ve TCG Yzb. Güngör Durmuş akaryakıt gemimiz Somali açıklarında Çağrı Bey Sondaj Gemisi’ne refakat ve koruma görevine devam etmektedir” şeklinde bilgi sundu.